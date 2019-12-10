中石油、中石化四名董事高管同日辞职

中国石油天然气股份有限公司（简称中石油）和中国石油化工股份有限公司（简称中石化）12月9日同时公布了高层人事调整的公告。

据界面报道，中石油公告称，张伟因工作岗位调整，辞去中石油副董事长、董事职务；侯启军因工作调整辞去中石油执行董事、总裁职务。同时，张伟将卸任董事会投资与发展委员会主任委员职务，侯启军将卸任董事会考核与薪酬委员会及健康、安全与环保委员会委员职务。

中石化公告称，董事会于12月9日收到刘中云、王德华的辞职报告。刘中云因工作调整辞去中石化执行董事、董事会战略委员会委员以及高级副总裁职务，王德华因工作调整辞去中石化财务总监职务。

界面在报道中写道，中国国家石油天然气管网集团有限公司刚刚挂牌成立，管网公司新的领导班子涉及到“三桶油”（中石油、中石化、中海油）多位高管。本次中石油、中石化公布的高层人事调整属于意料之中。随着管网公司的成立和七位高管的辞任履新，“三桶油”还将很快迎来一波新的人事大调整。

据了解，张伟辞任后将担任管网公司董事长一职，侯启军将出任管网公司总经理，刘中云、王德华也将调任管网公司任职。和上述四人同在管网公司筹备组七名核心成员之列的姜昌亮、李辉、何仲文，预计也会在近日内官宣工作调整的消息。