蔡英文不接受“用港人鲜血换选票”的言论

对于香港浸会大学学生会会长方仲贤关于“民进党只想用港人鲜血换选票”的言论，台湾总统蔡英文表示，香港发生的事情，让台湾人民有所警觉，因此特别关心对这些事情的看法，不觉得是利用香港来进行选举。

综合《自由时报》和《联合报》报道，蔡英文10日出席2019年第14届“亚洲民主人权奖”颁奖典礼后受访表示，台湾对于港人追求民主自由，自始至终抱持支持态度，希望台湾现在享有的、香港有一天也可以拥有。

蔡英文说，香港发生的事情，让台湾人民有所警觉，知道民主应该更珍惜，所以会特别关心候选人对这些事情的看法。她说，“我不觉得是我们利用香港来进行选举，而是香港事情发生后，台湾人民自我警惕的过程。”

对于台湾政府多次说明现行“港澳条例”就可以处理港人赴台庇护问题，香港浸会大学学生会会长方仲贤8日在面簿发文称，民进党若只是口说支持香港人抗争，而无具体措施条文支持香港抗争者，“难免令人联想民进党只想用港人鲜血换选票”。

他的发言被媒体以“浸大学生会长批蔡英文吃港人人血馒头”作标报导，引发许多台湾网友不满。有台湾网友表示，“台湾不欠香港什么。”

方仲贤今天在面簿就此事致歉，表示原文希望指出民进党在支持香港民主抗争运动的前题下，可考虑通过立法和行政手段，为在台港人提供具法律条文保障的援助，否则可能会因而受政敌针对和抨击。

方仲贤表示，原文绝非批评及指控民进党利用香港反修例运动以利选战，用字措词需要改善。他不认为台湾人帮助香港人为“理所当然”，感激台湾对香港的声援。

方仲贤还表示，希望台湾人民能够选出一名真正代表台湾本土的总统。