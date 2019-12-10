中国外交部： 中国人权状况中国人最有发言权

对于美国驻华使馆对中国人权状况的关切和批评，中国外交部发言人华春莹表示，有关国家罔顾基本事实，对中国人权状况说三道四。中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权。

据中国央视新闻客户端报道，华春莹在今天（10日）的例行记者会上回应美国驻华使馆称，中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权。

她表示，今年是中国成立70周年，是中国发生历史性变化的70年，也是人权事业取得历史性进步的70年。70年前，在中党领导下，中国人民实现了翻身解放和当家作主。70年来，中华民族从站起来、富起来到强起来。中国政府和人民高度重视发展人权事业，奉行以人民为中心的人权理念，坚持人权的普遍性原则与自身实际相结合，把生存权、发展权作为首要的基本人权，走出一条符合国情的中国特色人权发展道路。

华春莹说道，“我们解决了近14亿人的温饱，减少了8.5亿贫困人口，为7.7亿人提供就业，为2.5亿老年人、8500万残疾人和6000多万城乡低保人口提供基本保障，实现了近14亿人从贫困到温饱再到小康的历史性跨越。我们建成世界最大规模的教育体系、最大规模的社保体系、最大规模的医疗体系、最大规模的基层民主选举体系，谱写了中国人权进步的历史篇章，拓宽了国际人权保障的现实方案，丰富了人类文明多样性。这是任何不带偏见的人都不得不承认的事实。”

她提到，今天是世界人权日，是各方重申人权承诺、加强人权交流的日子。中国国务院新闻办公室和外交部于12月10日至11日共同在京主办“2019·南南人权论坛”，为来自不同国家、不同文化背景的各界人士提供沟通交流、共谋合作的平台。各方应进一步促进和保护人权，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重各国自主选择的人权发展道路，秉持客观、公正、非选择性立场，避免将人权问题政治化和搞双重标准。