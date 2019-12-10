河南高三学生寝室吃泡面被开除？当地教育局：说法有误

针对网传“高三学生寝室吃泡面被开除”的消息，中国河南省温县教育局12月10日通报，学生受到了处分但未被开除。不过，该学校要求家长购买泡面进行展示的做法失当，责令该校对此事件进行反思，建章立制，全面整改。

据《新京报》报道，当地教育局称，经查，确有四名学生在寝室吃泡面，违反了该校禁止在寝室吃有异味食品的规定，学校给予了四名学生“写出纪律和成绩保证书，扣除个人量化积分10分”的处分。网上所传“学生因吃泡面被开除”不属实。

中国网友发布的照片显示，在一处疑似校园的地方堆放着几十箱方便面，方便面上摆放的黑板上写有校方通告。通告称，“高三年级有四名女生在寝室吃泡面。对于上述四名女生，一名女生预做开除处理，其余三名学生除给予相应的纪律处分外，责令每人购买20箱泡面，由家长到场在学校公开进行警示展示。”

对于学校要求家长购买泡面进行展示的做法，温县教育局认为失当。

温县教育局表示，学校和学生家长沟通后，要求家长购买泡面进行展示的做法，经过调查核实后，认为做法失当。教育局责令温县一中以此为戒，强化学生为本的教育理念，改进工作方式方法；温县一中采取多种措施，对此事件进行总结、反思，举一反三，建章立制，全面整改。