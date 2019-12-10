山西一“不信马列信鬼神”的官员被捕

中国山西省太原市人大常委会原党组成员、副主任王建勋涉嫌受贿被捕。

据中新社报道，中国最高人民检察院10日发布消息，检方对王建勋决定逮捕。

王建勋涉嫌受贿罪一案，由山西省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。山西省人民检察院以涉嫌受贿罪对王建勋作出逮捕决定。

山西省纪委监委11月的公告显示，经查，王建勋身为党员领导干部，理想信念丧失，背离初心使命，不信马列信鬼神；顶风违反中央八项规定精神，违规接受旅游活动安排；组织观念淡漠，违规提拔调整干部，擅自出国（边）境旅游；纪法底线失守，以权谋私，利用职务上的便利，大搞权钱交易。

微信公号“海运仓内参”发现，“不信马列信鬼神的问题”，在不少落马官员身上都出现过。仅在2019年以来，就有多起案例。比如，武汉市人民检察院原党组书记、检察长孙光骏3月20日被“双开”（开除中共党籍和公职），被指身为检察机关党员领导干部，丧失理想信念，不信马列信鬼神，不信组织信“大师”，不为人民为“老板”，甘于被“围猎”。

交通银行发展研究部原总经理李杨勇4月12日被双开，通报指其毫无“四个意识”，不信马列信鬼神，不信组织信“大师”；“靠金融吃金融”；与不法商人“亲而不清”，甘于被“围猎”。

这个问题还发生在云南省人大法制委员会原副主任委员、省人大常委会法制工作委员会原主任和正兴身上，还有海南省三亚市人民政府原党组成员、副市长王铁明也存在这个问题。