中国外交部发言人：美国是超级谎言制造者

包括美驻华大使布兰斯塔德在内的美国军政界人士近日发表对新疆问题的看法，对此，中国外交部发言人华春莹昨天（10日）在例行记者会中回应称，美方有关人士的言论，再次提醒人们这样一个事实，“美国不仅是当今世界的超级大国，还是超级谎言制造者和散播者。”

华春莹称，美方一些人对中国新疆维吾尔族表现出异乎寻常地关心，“但他们似乎忘了，美国是世界上唯一专门针对穆斯林群体颁布‘禁穆令’的国家，美国近年来以反恐为由，在伊拉克、叙利亚、利比亚、阿富汗等国挑起战乱，造成数以百万计无辜平民伤亡，而这些遭殃国家无一例外都是穆斯林国家。”

华春莹说，根据美国伊斯兰关系委员会2018年4月发布的报告，2016年以来，美国反穆斯林团体的数量激增2倍。2017年美国反穆斯林事件中，三分之一以上受联邦政府机构煽动。2018年美国中期选举中，超过三分之一的候选人声称穆斯林天生暴力或构成迫在眉睫的威胁，将近三分之一的候选人呼吁剥夺穆斯林的基本权利或宣称伊斯兰教就不是宗教。由此可见，国际社会有充分理由对美国内的穆斯林人权状况以及美国在世界范围内对穆斯林的政策表示强烈的关切和担忧。

华春莹表示，维吾尔族是中国56个民族大家庭的一员，和其他55个民族就像石榴籽那样紧紧地团结在一起，过着越来越好的生活，充分享受着中国宪法赋予的自由和权利。

华春莹最后还称，“中国同广大穆斯林国家良好的关系，美方羡慕一下可以理解，造谣污蔑是不可接受的。”