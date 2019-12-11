中美12月15日新一轮关税或推迟生效

（早报讯）中美两国的贸易谈判人员正在商讨推迟定于12月15日生效的新一轮关税，以便使双方能够有时间继续就达成第一阶段贸易协议进行谈判。

彭博社报道，知情人士透露，中国官员预计美国将推迟原先威胁于本周日开始执行的加征关税措施，以便有更多时间磋商临时贸易协议。即便中美官员似乎更加接近就已加关税的去留问题达成共识，但知情人士透露，双方讨论重点一直是下调已生效关税的税率，而非取消或收回已加征的关税。

有美国媒体报道，白宫经济顾问库德洛星期二（10日）在表示，如果总统特朗普总统对美中贸易谈判的结果不满意，12月15日生效的关税仍是考虑的选项。他说：“如果这不是他（特朗普）想要的那种协议，那么定于12月15日生效的关税将会照旧。”

这意味，美国对一批价值1650亿美元（2241亿新元）的中国商品加征15%的关税方案仍在考虑之中。路透社对已公布关税清单的分析显示，受12月15日关税影响的商品包括农药和其他化学药品等工业产品，以及圣诞节和新年假期前后需求旺盛的一系列消费品。

库德洛还表示，尽管过去几个星期特朗普总统在他的推文和公开言论中展现出乐观和和缓的态度，但他也强调第一阶段贸易协议尚未敲定。库德洛说：“我不想听上去很悲观，但那些关税仍然摆在桌面上。”

外界此前都曾预期，美中第一阶段贸易协议的谈判会在本周之内有所进展、甚至完成，主要原因是12月15日是特朗普政府设定的对价值1650亿美元中国商品加征关税的日期。

但双方官员都已表示，12月15日并不是谈判的最后截止日期，而且谈判并不设置硬性的最后期限。