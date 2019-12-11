中国驻WTO代表批美国破坏上诉机构

中国常驻世界贸易组织（WTO）代表团昨天（11日）发布消息指，本月9-10日，WTO召开2019年度第五次总理事会。WTO成员经过数月讨论形成的改进上诉机构运作的总理事会决议草案因美国阻挠未能获得通过，上诉机构将暂停运转。中国常驻世贸组织代表团代表张向晨发言批评了美方错误做法。

据中新社报道，张向晨表示，戴维·沃克大使组织成员讨论形成的改进上诉机构运作的总理事会决议草案因美国的反对没有通过。作为卓有成效的WTO贸易争端解决机制的重要组成部分，上诉机构将暂时停止运转。“这毫无疑问是WTO成立以来多边贸易体制遭受到的最沉重的打击。”

张向晨表示，WTO成立25年来，争端解决机制发挥了重要作用。专家组和上诉机构就200多个争端做出裁决，多数都得到顺利解决。香蕉、棉花、飞机、牛肉、贸易救济以及赌博案等等，那些成功化解的争端案例已载入史册。上诉机构也被人们誉为皇冠上的明珠，一时风光无限。

张向晨亦指出，当前全球化遭遇的逆流，不可能不反映到多边贸易体制当中来。单边主义、保护主义甚嚣尘上，有人试图以一己蛮力改变其他成员的贸易政策，而不再依赖WTO裁决，这些并不意外。“但出乎我们意料的是，一个成员一意孤行就可以使上诉机构瘫痪，这反映了多边贸易体制的脆弱性。”

张向晨强调，对于世界贸易秩序来说，上诉机构的瘫痪可能带来不可弥补的损害和难以预料的后果。“我们不能把今天所享有的稳定性和可预见性视为理所应当。”

他表示，国际社会不能失去正义，“我们当然相信，上诉机构迟早会恢复运转，明珠即便从皇冠上落入荒草，也仍难掩其光泽。”

张向晨说：“我们注意到有117个成员呼吁立即启动遴选，这表明了大多数成员对恢复上诉机构的强烈政治意愿，我们因此支持沃克大使继续推动非正式磋商工作。特别重要的是，在我们反思如何改进上诉机构的时候，我们必须考虑如何防止其再次遭到系统性的破坏。”