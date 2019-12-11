港澳办主任张晓明：建立维护国安制度是香港突出和紧迫任务

中国国务院港澳办主任张晓明在今天（11日）《人民日报》撰文，指香港尚未完成基本法第二十三条立法，也未设立相应执行机构，是近几年来港独等本土激进分离势力的活动不断加剧的主要原因之一，指建立健全维护国家安全的法律制度和执行机制，强化执法力量，已经成为摆在香港政府和社会各界人士面前的突出问题和紧迫任务。

张晓明的文章题为《坚持和完善“一国两制”制度体系》，指出香港、澳门自回归之日起，就已重新纳入国家治理体系，成为直辖于中央的享有高度自治权的地方行政区域。如何在“一国两制”下治理好实行资本主义制度的香港、澳门，是中国共产党治国理政已经并将长期面临的一项重大课题。事实证明，“一国两制”是香港、澳门保持长期繁荣稳定的最佳制度。

文中又列出中央对特区的10项主权力，包括基本法修改和解释权、对特区高度自治的监督权、向行政长官的指令权，以及中央根据需要向特区作出新的授权、完善加强对香港、澳门社会宪法和基本法教育、国情教育、中国历史和中华文化教育等相关制度和体制机制等，这些都需要加以制度化、规范化和程序化。

张晓明重申，全面准确贯彻“一国两制”方针，把准治港治澳的正确方向，及健全中央依照宪法和基本法对特别行政区行使全面管治权的制度，不断完善“一国两制”制度体系。

张晓明又指近年一些事件中，中央和特区政府受到香港反对派和外部势力大肆攻击，是严重挑战一国两制的底线的行为，香港要正视长期以来在国民教育的缺失，中央亦会与特区政府建立健全反干预协同机制，应对美国将《香港人权与民主法案》签署成法，不能任由外部势力在港澳为所欲为。张晓明又提到政改工作，指不论何时重启，都必须遵守基本法规定和全国人大常委会的决定。