2020春运火车票明起开抢

2019年进入尾声，中国一年一度的春运即将拉开大幕。明日（12日）起，2020年春运首日火车票将正式开抢。

据中新网报道，根据春节假期安排，2020年春节放假时间为1月24日—1月30日。铁路春运为期为40天，其中节前为15天，节后为25天，2020年1月10日将迎春运首日。

按照铁路春运火车票互联网和电话订票提前30天发售，车站售票窗口、代售点提前28天发售的规定。12月12日，旅客可通过互联网和电话购买春运首日火车票。

此外，2020年1月17日（腊月二十三）的火车票起售时间为2019年12月19日。2020年1月22日（腊月二十八）、1月23日（腊月二十九）为出行高峰期，火车票起售时间为2019年12月24日和25日。

2020年1月29日（正月初五）和1月30日（正月初六）将迎第一波节后返程高峰，返程抢票日期为2019年12月31日和2020年1月1日。

2019年12月30日零时起，中国铁路实施年底大调图。这也意味着，伴随着部分线路的优化调整，游客出行也将有新选择。

例如，中国铁路兰州局集团有限公司将新增南到福建厦门，东达山东威海等沿海临江城市的5对动车组列车。分别为兰州西—上海虹桥G3166/5G3182/1次2对、兰州西—厦门G3186/5次1对、兰州西—威海G2686/5次1对、兰州西—合肥南G4298/7次客流高峰时期1对。

金华将与16个城市首次实现高铁列车一票直达，与中西部10个城市首次牵手开行直达普速列车。

青岛也有多趟列车将有调整，例如，将增开荣成-烟台D6096/D6095次动车组旅客列车；增开青岛北～荣成C6583/C6584次城际动车组旅客列车，为周末线；C6583次由青岛北、C6584次由荣成均自12月30日起按开行规律逢周五、周六、周日、周一及高峰期开行。

因此，春运期间旅客出行要留意相关的变化。

今年年底，北京2022年冬奥会重要交通保障工程——京张高铁将通车运营。

届时，乘高铁从北京到张家口冬奥会赛场的时间将缩短到1小时内，河北省所有地级市也全部实现通高铁，“轨道上的京津冀”基本形成。

值得一提的是，自动驾驶将在京张高铁推广应用。2020年春运，配备有智能调度系统的京张高铁也将迎来首次大考。

除了京张高铁，预计12月底，张大高铁、张呼高铁也将开通运营，此外，成贵高铁将于12月中旬全线开通运营。

伴随着电子客票试点的扩容，2020年春运，更多旅客将享受到直接刷身份证、手机乘车的快捷。

所谓电子客票，就是将纸质车票承载的旅客运输合同凭证、乘车凭证、报销凭证功能相分离，依据有关法律条文规定，以电子数据作为铁路旅客承运合同凭证，推进乘车凭证无纸化和多样化，报销凭证逐步电子化。

乘客在通过12306网站或手机APP购票后，不再需要换取纸质车票，可直接通过刷手机或刷身份证进站乘车。

如需改签、退票，使用电子支付方式购票的乘客，可通过12306网站或车站指定窗口办理改签、退票手续；使用现金方式支付或已打印报销凭证的乘客，须到车站指定窗口办理。