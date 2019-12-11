柯文哲：2024年没有意外会选总统

台北市长柯文哲今天（11日）中午接受台湾艺术台“新闻当当当”专访时首度表态：“2024没有意外的话会选（总统）。”

据联合新闻网报道，柯文哲成立台湾民众党，除了准备积极抢攻国会席次外，也被外界视为剑指2024，尽管柯文哲始终未松口，不过柯文哲的心腹蔡壁如已多次对外表示柯文哲2024会选。柯文哲今中午接受台湾艺术台“新闻当当当”专访时首度表态“2024没有意外的话会选。”

柯文哲表示，卸任后反而可以专心去选举，现在去选（指2024）一定会分心。

至于什么叫做“意外”？柯文哲说，人的身体状况要好啊，没有意外的话，就是往要选举的方向做准备，自己干了17年台大加护病房主任，谋事在人成事在天，我们就是朝要选举的方向前进，慢慢准备。

至于民众党今年立委席次多寡，是否会影响2024参选的因素？柯文哲说，你要是立法院只有两席，那要从2022卸任后，称道2024，自己算过，还有13个月要撑，那就很拼了，但要是有8席立委，能量就比较高了，所以不管怎么样，就往那个目标前进，只是困难度高低，但做还是要做。

媒体问柯文哲有没有想过到时候国民党对手可能是新北市长侯友宜？柯文哲直言，有可能，因为如果这次国民党全灭的话，最强的就是侯友宜，但不要想这么多，如果侯友宜干得比我们好，给侯干，也不是坏事。

针对不过鸿海集团创办人郭台铭也有可能选2024，柯文哲说：“兄弟登山各自努力”，自己现在心态都改变了，即便是对手，也要让他能够提升，因为合起来就是国家利益，慢慢不要想个人利益。

柯文哲也透露，自己曾经和侯友宜说过，一定要去美国各种大城市绕一圈，不过侯却说“我又没有要选总统”，自己则是回说，“不是不是，不是这样子讲，任何人一个人做好准备，就是为国家准备，你怎么会知道哪天没用到。”

柯文哲强调，一年前的现在，国民党总统候选人韩国瑜有多红，台湾总统蔡英文奄奄一息，所以四年后的事，三年后再问他。