甘肃与我国拓宽合作领域 “新通道”助力开辟东南亚市场

远隔千里的甘肃与我国近年来因“国际陆海贸易新通道”互动频繁，交流往来增多。“中新（甘肃）培训基地”今天（11日）在甘肃兰州揭牌，意味着双方将在文化、经贸、人才等多领域拓宽合作，共同开拓第三方市场。

据中新社报道，中新（甘肃）培训基地是“新加坡—甘肃引才引智及人员培训合作平台”的实体单位，该平台将根据双方需求，在两地开展人员培训、人才引进、项目合作、展览、高层峰会、专业研讨会、涉外商务服务等合作。

甘肃省副省长张世珍介绍说，早在30年前，甘肃就与我国开展了有关项目合作，在“一带一路”倡议推动下，两地合作在投资贸易、技术研发、人文交流、学术互访等取得进展，无线充电、中空纤维等先进技术先后落地甘肃实现转移转化。

2017年，甘肃加入“国际陆海贸易新通道”。“新陇关系，因‘新通道’的启动而兴起，因高层互访推向高峰。”新加坡通商中国主席李奕贤说，2018年，新加坡对甘肃的总投资额翻了三倍，这昭示着我国企业正在迅速加深对甘肃的了解，并解锁甘肃作为西北部重要枢纽的潜力，将来会有更多新加坡企业到甘肃考察投资，并把甘肃纳入他们在中国西部发展的主要内容。

李奕贤说，甘肃有丰富的旅游资源，是重要的中药生产基地，还有出口海外的新鲜农产品；未来，双方将在旅游业、物流产业、贸易和现代服务业、城市和发展规划、人才培训等领域展开合作。

“期待双方企业相互合作，一起开拓第三方市场，创造多赢。”李奕贤说，欢迎甘肃企业把新加坡当成进军东南亚的第一站，以狮城为基地，服务和辐射稳健成长中的东南亚、南亚、澳大利亚、中东市场，“巨大的东南亚市场，高效率的运输系统，完整的冷链，将会进一步刺激甘肃畜牧业和农业的生产。”