中国电影《音乐家》在里约国际电影节获特别荣誉大奖

作为第21届巴西里约热内卢国际电影节“中国影展”单元开幕影片，中国电影《音乐家》昨天（10日）在里约热内卢上映，并获得电影节特别荣誉大奖。

据新华网报道，里约国际电影节主席巴尔博萨表示，通过这部电影，巴西人民能了解中国音乐家冼星海的传奇经历，领略中国电影高超的制作水准。巴西电影界渴望与中国电影界合作，将两国人民之间的感人故事搬上银幕。

巴西坎迪多·门德斯大学校长坎迪多·门德斯告诉记者，这部电影立意深远，对于促进巴中两国人民的相互了解具有重要的意义和价值。

里约天主教大学教授玛格丽特·达尔科尔莫观影后说，这部电影催人泪下，传递的信念与情感能深深打动巴西观众。希望中国能有更多像《音乐家》这样震撼心灵的电影到巴西来，增加巴西人民对中国的了解和认知。

闪亮影业总经理、《音乐家》总制片人王晓燕表示，许多中国民众通过巴西电影早已对巴西这片神奇的土地心驰神往。闪亮影业期待能与巴西电影界合作，合拍一部能让中巴两国观众都喜爱的电影，促进两国人文交流。

里约国际电影节创办于1999年，旨在促进巴西与拉美地区电影业的发展，加强巴西与各国电影界的交流。本届电影节邀请了《音乐家》《那山那人那狗》《湘女萧萧》《走路上学》等多部优秀中国电影参展。