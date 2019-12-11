百度：百度地图成为中国最大智能化位置服务平台

百度地图生态大会昨天（10日）在北京召开，“新一代人工智能地图”生态全景首次公布。会上，百度地图联合九大顶级科研院所和高校成立智能交通联合实验室，并发布了行业首个地图开发者发展趋势报告。目前，百度地图日均位置服务请求次数突破1200亿次，日均轨迹里程20亿公里，注册开发者数量达180万，服务超过50万个移动应用，已成为中国最大的智能化位置服务平台。

据中国网科学报道，百度首席技术官王海峰博士出席大会并致辞，他表示：“百度地图已经成为AI时代刻画真实世界的重要基础设施，不仅支撑着数以亿计的用户每天的出行服务，同时也支持着所有合作伙伴的智能化升级，百度地图将与大家合作共赢，共创人工智能时代的辉煌。”

随后，百度地图事业部总经理李莹全面介绍了AI地图的成绩，并首次公布了新一代人工智能地图生态全景。她介绍道：“基于百度大脑、百度智能云等百度硬核AI技术和地图十余年的产品数据实力，我们打造了中国最大的智能化位置服务平台，面向全球开发者输出智能定位、路线规划、导航、路况、地图影像服务、轨迹服务、位置搜索服务、智能小程序八大应用能力，全面赋能生态合作伙伴。从支持每一位开发者的服务需求，到支撑国家宏观经济决策，百度地图为各行各业提供定制化解决方案，携手致力于让城市管理更智慧、让交通更顺畅、让出行更安全、让生活更简单。”