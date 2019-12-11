“连登”登谷歌香港2019热搜关键字榜首

谷歌香港今天（11日）公布2019年香港热门搜寻排行榜，上榜的人和事大多与反修例风波有关，其中“连登”高踞“热爆关键字”及“热爆本地头条”两个排行榜榜首，而“黄心颖”及“许志安”也双双登上“热爆关键字”排行榜。

据《星岛日报》报道，连登讨论区向来极受网民欢迎，加上在反修例风波中，扮演信息传播，甚至幕后指挥的角色，成功登上“热爆关键字”及“热爆本地头条”排行榜冠军。同样在反修例风波中不时成为焦点人物的何君尧，在“热爆关键字”位列第十位，但他在却是“热爆本地话题人物”榜的榜首。

在今年中因为“安心出轨”事件而成为一时热话的黄心颖，则在“热爆关键字”榜排第二位，而事件中的男主角许志安则排第六位。

值得一提的是“热爆关键字”榜排第三的内地剧“皓镧传”，女主角吴谨言另一部剧“延禧攻略”去年同一排行榜排名首位。

今年“热爆本地话题人物”榜的上榜人物几乎全部与反修例风波有关，除了榜首的何君尧，还有引发事件的陈同佳、失去生命的陈彦霖、周梓乐，警队新任一哥邓炳强、主持警方记者会的谢振中，还有在记者会上与警队高层唇枪舌剑的港台记者利君雅。唯一一名不是因为反修例风波而上榜的是陈梓维，他在佐敦南选区击败民建联的政治明星叶傲冬。

登上“热爆本地头条”排行榜的，同样与反修例风波有密切关系，包括“连登”、“教育局”、“港铁”、“逃犯条例”、“愿荣光归香港”、 “反送中”及“连侬墙”