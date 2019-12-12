中国社科院：房地产明年继续降温

中国社科院最新发布报告称，预计明年中国房地产市场总体继续保持降温通道，不会出现剧烈的波动；并指出中国住房市场稳定是初步的，调控尚未完全到位，进入关键时期，应保持定力、从容应对，楼市调控的机遇窗口将在2025前后关闭。

据路透社报道，社科院周三发布在经济参考报上的《中国住房发展总报告（2019-2020）》指出，2020年中国楼市总体上将持续保持稳中有变的走势，时间上降温中还有起伏和波动，空间上城市分化可能持续凸显，风险上总体下降且风险可控。

由倪鹏飞等撰写的报告称，未来两年是楼市调控的关键期。楼市调控是国家的一个重大战略操作，是塑造高质量发展的新动力、新机制、新引擎和新路径，调控能否成功不仅关系重大而且在此一举。

“楼市调控的机遇窗口将在2025前后关闭，住房发展的巨大潜力和预期将在2025年前后改变。此外，完成楼市调控操作并发挥作用需要一定时间。”报告称。

报告总结近几年中国楼市的规律性特点和变化趋势，包括增幅变化的短周期仍为两到三年，但波动正变得平缓；季度变化始终存在但近年来变化更为平缓；房价增长与经济增长的相背而行转向相向而行；房地产开发投资增长在下降后总体比较稳定；以及空间差异从连续性分化向间歇性分化转变。

报告指出，总体上，面对复杂严峻的国内经济形势，中央调控持续给力不动摇，基础制度改革迈出重要步伐。具体看，持续调控的力度和节奏直接和间接影响金融机构等市场的行为和预期，导致总体稳定的前提下，楼市冬冷、春热、夏暖、秋凉，楼市年稳季变。

“在没有重大政策转向和意外事件冲击的情况下，总体市场继续保持降温通道，不会出现剧烈的波动。”报告预计，时间上，降温中还有起伏和波动。稳中有变，升降交替，春夏秋冬，四季波动。空间上，城市分化可能持续凸显。

未来一年，一、二线城市总体上市场上行压力有一定增加，价格、销售和投资增幅有波动，趋势是增长主导。三、四线城市市场向下的压力再增加，库存可能再度增加。风险总体下降且可控。但同时也存在着楼市的个别领域、环节、主体和区域的风险放大的可能性。

在政策方面，报告建议楼市调控不动摇，中流击水从容应对。重塑房地产与宏观经济的关系，让住房回归到民生的初心、居住的功能，让稳增长与稳楼市并进，促进房地产的转型升级带动整体结构的调整。

此外，还要坚持调控不动摇，倒逼市场主体改弦更张，做好防控楼市双向剧烈波动预案；坚持“一城一策”，完善调控机制；加快土地制度改革，重点加快集体建设用地转让和入市的制度落地、完善土地供应及利用管理机制等。