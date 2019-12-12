中国成全球第三大留学目的地国

《全球人才竞争：吸引国际学生的国家战略比较》昨天（11日）在北京发布。报告显示，2018年有10%的国际学生在中国留学，是第三大留学目的地国；到2020年，中国将有望接待50万国际学生。

据新京报报道，根据中国教育部此前公布的统计数据，2018年共有来自196个国家和地区的492185名各类外国留学人员在全国1004所高等院校学习，比2017年增长0.62%（数据均不含港、澳、台地区）。报告分析称，预计到2020年，来华留学生数量将达50万人次（现已趋近于这一目标）。

在吸引国际学生方面，报告显示，知识和创新驱动型经济规模在全球范围内不断扩大是吸引国际学生动机之一。记者注意到，近年来，不少国家推出了通过以较低成本来吸引全球人才的项目。以德国为例，近年来出台学位补贴、职业激励措施和英语教学研究生项目吸引留学生。据调查，一系列政策推动德国在2017年时提前达到35万国际学生入学的目标。

近年来中国已成为世界上最主要的“人才环流”接纳国。如何为中国加强教育国际化、创新人才发展模式提供建设性方案，不少专家也现场支招。北京留学服务行业协会会长桑澎建议，高校能够提供外语教学的短期学分课程，吸引欧美及周边国家学生来华进行学习。

“在中国高校推行英文授课的专业课程，是吸引欧美学生一个非常重要的因素。“中国教育国际交流协会来华留学办公室主任肖蕾也表示，中国目前英文授课的专业课程建设的数量有，但是质量还不够，尤其是本科领域的课程不多。

在留学生就业层面，CCG研究一部总监李庆建议，要制定更加符合中国发展，以及帮助来华留学生在中国发挥更好作用的政策，为他们下一步的发展提供政策支持。

《全球人才竞争：吸引国际学生的国家战略比较》由全球化智库（CCG）、世界教育创新峰会（WISE）、国际教育协会（IIE）联合发布。报告比较分析传统与新兴国际学生接待国的人才策略、各国拓展国际学生流动性的趋势，为世界各国提高国际人才竞争力，制定政策提供参考。



