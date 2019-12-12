港监警会国际专家因缺乏调查权集体退出 主席：完成了“阶段性工作”

香港监警会五名国际专家因“缺乏调查权”集体退出，监警会主席称并非请辞而是完成“阶段性工作”。

综合《明报》和《星岛日报》报道，香港监警会9月初获邀参与审视工作的五名国际专家协助评估及提供建议，专家组昨日发声明表示，监警会（IPCC）在独立调查权方面有“明显不足”（crucial shortfall），因缺乏调查权，专家组无法继续支持审视工作，集体决定“正式退出”（formally stand aside）。监警会主席梁定邦称专家并非请辞，指他们是完成“阶段性工作”，监警会仍会如期1月提交陈述资料的报告。

民主派立法会议员形容专家组在监警会公布中期报告前退出，是对报告投不信任票和“掴了林郑一巴掌”。民阵称，专家组“集体请辞”，反映一直以来连番指出监警会的权力与独立性不足的事实，令香港声誉再在国际蒙羞，要求成立独立调查委员会。

专家组声明称，在监警会专题审视工作报告上，他们提供协助，其间在资料搜集及分析上有进展；但专家组最终得出结论，认为监警会在权力、能力及独立调查权方面有明显不足；鉴于审视工作所涉规模及复杂程度，专家组认为有需要指出问题所在，即监警会缺乏调查权。小组认为，香港作为重视自由及权利的社会，监警会需拥有调查权，才可满足港人对一个监警组织的要求。

专家组称曾与监警会沟通，但未能达成共识，故认为现阶段已无法继续支持审视工作，决定正式退出；当监警会提交首阶段报告，并扩大其权力后，他们愿意继续支持有关工作。

小组以来自英国的Sir Denis O’Connor为首，其他成员分别来自新西兰、澳洲及加拿大。他们曾于九月及十一月两度抵港，与警务处处长及前线警员等会晤。他们也曾向传媒表示监警会权力不足，缺乏独立调查能力，建议下一步交由独立调查委员会跟进。

监警会主席梁定邦见传媒时说，不觉得专家是辞职，而是这阶段“先退出”，由于监警会现集中搜证工作，“所以他们（专家组）说，在这里无意思，等我们做完再商讨”。他称首阶段报告集中事实搜证，不会包含很多建议或主观说法；而监警会已接到约500宗投诉，首份报告会基于事实，提供一个“大场景”，令公众明白。

报告最快明年1月底或2月初公开。不过，他预告报告只是陈述资料，“将事实公之于世”，让公众讨论，再决定下一步应怎样做，称又或者政府会考虑成立独立调查委员会，“这个我也不会排除”。

监警会发声明表示非常感谢专家组的参与及建议，考虑到首阶段报告旨在陈述事实，且时间紧迫，遂决定在撰写报告时慎重考虑专家组建议。政府发言人说，留意到监警会表示会慎重考虑国际专家小组建议；政府将密切关注审视结果，仔细研究报告所有建议，才决定採取任何跟进行动。

民权观察认为，事件反映专家组认为监警会的工作不符标准，监警会主席应请辞；政府应立即成立一个有独立调查权和传召证人权力的委员会，对警察使用过量武力及处理游行集会的手法做独立及全面的调查。