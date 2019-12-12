中国代表谈朝鲜半岛局势：形势有积极变化 立场应客观公正

中国代表昨天在安理会就朝鲜半岛局势阐述中国立场和主张，表示朝鲜半岛形势有积极变化，国际社会应站在客观公正的立场上多做有利于缓和局势的事情。

根据中国新闻网报道，联合国安理会昨天举行朝鲜半岛局势公开会，听取联合国中东亚太事务助理秘书长基亚利通报。中国常驻联合国代表张军在会上就朝鲜半岛局势全面阐述中方立场和主张。

张军表示，2018年初以来朝鲜半岛形势发生积极变化，半岛问题重回对话协商解决的正确轨道。半岛形势近期出现曲折，朝美关系再度紧张，半岛形势又来到一个关键当口。目前，朝12月7日进行试验活动的内容和细节仍不明确，安理会不应仓促作出结论。

张军认为朝方已在无核化问题上采取了一系列积极举措，但其在安全与发展方面的合理关切与诉求没有得到相应重视和解决，这是导致当前对话僵局和形势趋紧的重要原因。

张军说，当前形势下的首要任务是维护政治解决半岛问题的国际共识和势头，支持和敦促美朝双方相向而行，全力避免半岛形势发生严重逆转。朝美双方特别是美方应正视和尊重彼此关切，真正展现灵活和诚意，落实新加坡联合声明共识，并按照分阶段、同步走原则，尽快打破僵局，恢复对话接触，防止对话进程“脱轨”或者“倒退”。

张军也说，国际社会特别是半岛问题主要各方必须站在客观公正的立场上，着眼长远和大局，多做有利于局势缓和、有利于朝美对话协商、有利于半岛政治进程的事情，防止半岛重新陷入紧张对抗。

张军表示，安理会涉朝决议应当得到全面、完整、准确执行。执行制裁和推动政治解决都是安理会决议的要求。当前，政治解决半岛问题的紧迫性进一步上升。并行推进半岛无核化和半岛和平机制建设，是政治解决半岛问题唯一现实可行的路径。

张军表示，中方始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。中方与有关各方密切沟通协调，劝和促谈，发挥建设性作用。在执行安理会涉朝决议问题上，中方始终认真履行自身国际义务，并为执行制裁承受了巨大损失和压力。中方主张安理会对朝制裁措施不应对人道援助活动产生负面影响。