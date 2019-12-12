调查：中国七成以上家长支持学校引入教育惩戒制度

中国青年报社上周社会调查显示，68.2%的受访者认为中小学老师不敢严管学生，74.3%的受访家长支持学校引入教育惩戒制度，最认可的惩戒方式是点名批评。

根据澎湃新闻报道，日前，中国教育部发布了《中小学教师实施教育惩戒规则（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），对教育惩戒的实施原则、惩罚措施等进行了规定。《征求意见稿》明确提出，教育惩戒是教师履行教育教学职责的必要手段和法定职权。同时，也对教师实施教育惩戒过程列出了“禁止情形”。

中国青年报社社会调查中心上周通过问卷网，对2005名受访者进行的一项调查显示，68.2%的受访者坦言现在中小学老师不敢严管学生的情况普遍，受访的中小学生家长对此感受更为明显（72.9%）。受访家长最认可的教育惩戒方式是点名批评，最反感的是言语侮辱。74.3%的受访中小学生家长支持学校引入教育惩戒制度。

山西省一名公务员有一个读高中的儿子，他感觉如今老师不敢管学生的现象挺多的。“我家孩子比较淘气，老师经常让他放学后留下来，对他进行批评教育，很负责任，我对此感到很欣慰”。

调查中，68.2%的受访者坦言现在中小学老师不敢严管学生的情况普遍，25.2%的受访者表示说不好。交互分析发现，认为存在这一现象的受访中小学生家长比例（72.9%）明显高于其他受访者（51.5%）。

为什么老师会不敢管学生？调查中，68.6%的受访者认为当下教育惩戒被污名化，家长不信任老师，53.5%的受访者认为社会片面强调老师教书的能力，一定程度上忽略了育人的职责，50.6%的受访者认为“快乐教育”理念流行，人们更相信“好孩子是夸出来的”，对教育惩戒的认可度降低。

上海社会科学院青少年研究所所长杨雄分析，现在家校关系复杂，“家校共育”概念提出后，本应该是家校合作来培养孩子，结果有时演变成了家长干预学校正常教学管理。他还指出，人们的法治意识、自我保护意识和权利意识在逐步增强，认识到应该保护和尊重孩子的权利。但是，社会上也存在过分强调孩子权利的现象。而且，对于什么是正常的惩戒，什么是体罚，什么是善意的惩戒，什么是过度的惩戒，人们的认识比较模糊，这都对老师的教学实践带来了很大不确定性。

北京航空航天大学附属中学教师金红梅认为，《征求意见稿》既是对学生正当权益的保障，也是对老师教育权的保障，最根本的出发点是为了孩子们能够健康幸福地成长。但怎么让老师充分理解规则，让学生和家长都理解老师的正常管理，是件难事。 调查显示，受访者最认同的教育惩戒方式中，排在前三位的是点名批评（67.0%）、让学生进行自我检讨（55.7%）和罚站（34.5%）。受访者最不认可的教育惩戒方式分别是言语侮辱（66.4%）、打屁股（43.1%）和打手心（28.9%）。

《征求意见稿》提到，“教育惩戒是教师履行教育教学职责的必要手段和法定职权”，体现了教师行使教育惩戒权的正当性，同时，也提到了若干“禁止情形”。

调查显示，对于引入教育惩戒制度，69.9%的受访者表示支持。交互分析发现，受访中小学生家长支持的比例（74.3%）远高于其他受访者（54.4%）。二线城市受访者支持比例最高（76.2%），接下来是一线城市受访者（67.1%）、三四线城市受访者（67.0%）。

金红梅认为，教育惩戒制度能否取得良好效果，一方面与宣传力度密切相关。从区教委到学校校长，再到全体教师，要进行全面的宣传。另一方面，学校领导、校务会对“教育惩戒”的重视程度也是重要因素，教委要制订切实可行的指导方案，校长要有执行力，一线教师也要根据实际问题进行思考，共同推进。

金红梅建议推出教育惩戒方面的指导光盘，在其中展示好的案例，这样的表现形式更加具体、生动。

杨雄指出，中国的教育基本情况复杂，农村和城市之间、落后地区和发达地区之间、普通孩子和特殊孩子之间，情况千差万别。“作为一个顶层设计的文件，规定一定是比较原则性的。各地需要根据具体情况，补充一些细化的规则和办法。不同地区肯定是不一样的，希望各个地方能结合自身地域特征进行本地化，避免‘一刀切’”。

受访者中，78.1%的人为中小学生家长。生活在一线城市的受访者占30.1%，二线城市的占41.3%，三四线城市的占23.0%，城镇或县城的占5.2%，农村的占0.3%。