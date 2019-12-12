匈牙利辱华运动员道歉：不想伤害中国 承认行为让人反感

此前发表辱华言论的匈牙利短道速滑运动员昨天向中国道歉，称“不想伤害中国”，承认自己的行为“令人反感”。

综合人民网官方微博和澎湃新闻报道，匈牙利滑冰协会在官网上刊登了此前涉嫌辱华的匈牙利短道速滑队员布尔扬·乔巴（Burjan Csaba）的道歉信，他承认了自己的行为“令人反感”，并向中国方面道歉。

布尔扬·乔巴在信中写道：“我不想伤害中国和中国人民。我承认我的做法令人反感，我的行为让匈牙利冰协和主教练张晶受到了屈辱，我应该对自己的言行举止更加负责，在此我向张晶、匈牙利冰协以及中国滑冰协会道歉。”

这位发表辱华言论的匈牙利短道速滑队员，是平昌冬奥会男子短道速滑5000米接力冠军成员。在前往上海参加短道世界杯时，他因为过边检等待时间超过1个小时而发表不当言论。

对此，匈牙利队主教练张晶在3日的微信朋友圈要求匈牙利国家协会公开道歉，并向匈牙利队递交了辞职申请。她在采访时表示，“从内心是接受不了他们的这种行为。”

之后一天，匈牙利滑冰协会发布声明称，对布尔扬·乔巴所发表的言论无法容忍，并决定对其进行禁赛处理。他被禁止参加上周的短道速滑世界杯上海站比赛，并被协会遣送回国。

同时，匈牙利滑冰协向中国方面表达了歉意，该协会也没有接受主教练张晶的辞职申请。