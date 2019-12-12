香港国泰：若港航裁员 可接手部分飞行员

香港国泰航空主管透露，若港航需要裁员，国泰愿意接手部分飞行员。国泰明年会削减1.4%的运力,但有分析指随着其他航空公司运力的大幅减少，国泰有望恢复正常水平。

根据《南华早报》报道，香港国泰航空航班运营主管Chris Kempis周一表示，如果香港航空迫不得已需要裁员，国泰航空愿意接手部分飞行员。

这位主管表示，国泰最近几周联系香港航空的管理团队，以寻求替换退休飞行员并招募机组人员以便将来扩张。他指出，是与管理层而不是飞行员进行直接沟通。他说，港航管理层表示，如果发生裁员这种情况，会对这个提议感兴趣，但幸好还没有发生。

上周末，港航逃过撤牌一劫，此前该公司向香港航空执照管理局表示，已筹集到足够的现金，可以继续运营。

持续的反政府抗议活动，以及伴随着游客人数下降，两家航空公司都受到了严重的打击。8月至10月期间，进出香港国际机场的旅客人数比去年同期减少了230万。

由于社会活动的影响，预订数量急剧下降，国泰航空公司早些时候说,它将在明年削减1.4%的运力,而不是按照原计划增长3.1%。

一位独立分析师索比(Brendan Sobie)指出，短期而言，如港航等其它航空公司不得不削减往返香港运力，国泰航空和外国航空或有机会恢复运力到正常水平。

港航一位发言人说:“航空公司之间就跳槽机会进行沟通是很常见的。”，她说，最近港航对网络和运营的调整导致了飞行员的过剩。作为一家负责任的航空公司，我们一直在与其他航空公司达成有利于机组人员的协议。

