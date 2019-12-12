特朗普今天或讨论是否如期向中国1600亿美元商品加征关税

美国总统特朗普今天可能就是否如期对近1600亿美元（2170亿新元）的中国商品加征进口关税展开讨论。

根据路透社报道，三位熟知计划的消息人士表示，美国总统特朗普周四可能与他的高级顾问们会面，讨论是否要在12月15日如期对近1600亿美元中国商品加征进口关税。

消息人士称，与会人士料包括美国贸易代表莱特希泽、财长努钦(Steven Mnuchin)、白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)与国家贸易委员会主任纳瓦罗(Peter Navarro)，最终决定将由特朗普做出。

另一位熟悉美国政府想法的消息人士称，近几天在一小群高官之间流传的电子邮件称，之前的关税举措对美国经济影响不大。

“我预计他们周日会如期加征关税，”一位消息人士表示，“政府正在准备关于如何做才正确的论点。传达出的信息是，这将不会是痛苦的。”

美国如果决定如期加征关税，可能导致金融市场动荡，并会破坏中美之间旨在结束长达17个月贸易战的谈判。

本周流传的一份备忘录显示，对中国持鹰派态度的纳瓦罗支持继续征收关税，他坚称中国增加采购美国猪肉和大豆，仅仅是因为中国国内爆发猪瘟疫情，而且关税并未对美国经济增长或股市产生负面影响。