摩根大通董事长料美中将达成第一阶段协议 但后续很难谈成全面协议

摩根大通董事长兼首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）预计，美国和中国将达成第一阶段贸易协议，警告称若美国政府发起新一轮关税，将冲击市场和美国经济增长。

据彭博社报道，白宫威胁将于周日对包括玩具和智能手机在内1600亿美元（2169.76亿新币）中国商品加征关税，戴蒙在华盛顿举行的商业圆桌会议(Business Roundtable)活动上表示，这会进一步给美国经济构成压力。

商业圆桌会议是代表美国各大企业首席执行官的华盛顿贸易团体。

戴蒙对记者称：“我个人认为将达成第一阶段协议。”他警告说，若达不成协议且加征关税在12月15日生效，“将对美国市场构成负面影响，”并对美国和全球经济增长造成“小的负面影响”。“人们期望达成第一阶段协议，以及不要加征关税。”

戴蒙表示对第一阶段协议感到乐观，但也说“在那之后很难通过谈判达成真正的协议。”

戴蒙认为中国已经开始对外开放金融服务行业，这方面发展可能会构成初步协议的一部分。戴蒙预计，即使达成第一阶段协议，中美围绕全面协议展开的后续谈判只会变得更加困难。

戴蒙坚持认为美国总统特朗普对中国的关税战略并未失败，称他把中国官员带到了谈判桌前。但他表示确定特朗普的激进贸易手段是否奏效还得数年时间。