民调：约七成加拿大人反对华为参与5G建设

周三（12月11日）公布的一项新的调查显示，69%的加拿大受访公众反对华为参与该国5G网络建设。

据美国之音报道，加拿大民意调查机构安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）的这项最新民调发现，受访者反对华为参与5G建设是出于安全考虑。此前，美国政府一直警告说使用华为设备会对国家安全构成安全风险。

这项调查共有1499名受访者，分属四个不同的政党。每个政党的受访者中，都有约三分之二的人表示，“加拿大不应该允许华为参与5G网络的建设。”

民调还显示，受访者中约有四分之三的人表示，加拿大应禁止中国对电信、金融等敏感行业投资。

除了华为问题外，这项调查还就加拿大与中国的复杂关系询问了受访者的意见。

加拿大去年12月应美国要求逮捕了华为高管孟晚舟，中国随后将加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）拘捕，并在谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）被控贩毒一案中将他改判死刑。

在这种背景下，66%的加拿大受访者表示，他们对中国持负面看法，这一数字高于2018年的51%。

此外，90%的受访者认为“中国在人权和法治方面不可信赖”。

中国是加拿大的第二大贸易伙伴，但是当被问及在两国关系中应优先考虑人权还是贸易机会时，70%的受访者表示，他们倾向于更重视人权。

这份调查还显示，有54%的受访者预计“中加关系将很快得到修复，并回到更加稳固的基础上。”