中国交通银行经济学家：政府可通过财政金融手段加强监督银行并购

中国交通银行首席经济学家连平今天发文表示，银行并购过程中，政府应通过财政、金融等间接手段，加强并购效率的监督及质量的保障，避免出现盲目性也防止产生垄断现象。

根据路透社报道，中国交通银行首席经济学家连平今天在《中国证券报》撰文表示，未来银行并购过程中，政府需加强商业银行并购效率的监督及质量的保障，避免银行间并购出现盲目性；同时防止在并购过程中产生垄断现象，政府可通过财政、金融等间接手段适度参与银行间并购。

该文指出，当前银行业经营环境发生了显着变化，中小银行承受了不小的压力，银行业内部分化显现。近期监管明确表示要加快建立适合中国国情的金融机构风险处置和破产机制，银行业市场化并购将逐步引起行业关注。

连平称，目前宏观经济下行压力加大，尽管银行业总体资产质量保持稳定，但局部区域和领域的风险依不能忽视。深绑地方经济的中小银行更容易受区域经济风险暴露的影响；经营管理能力较弱、业务处于灰色地带的中小银行受到较大的调整压力，风险加快暴露。

连平认为，当前应加快银行业并购的法律法规体系建设。建议参照西方发达国家的相关法律法规并结合中国的实际情况，制定符合《巴塞尔银行有效监管核心原则》要求的《银行并购法》等相关的法律法规。

对于跨国并购，他表示，中国银行业跨国并购的水平相对较低，并购目标的规模较小，且并购目标仍以亚洲地区和发展中国家为主。跨国并购中，中资银行应有意识地开展对国外新型银行业务有一定优势、具有较强创新能力的金融机构的并购。

今年以来中国中小银行风险爆雷不断。5月24日，包商银行因出现严重信用风险而被央行及银保监会实行联合接管，为20年来首例；之后锦州银行也爆出流动性风险，并引发监管层出手市场化救助。