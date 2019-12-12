台湾多家旅行社以“交流”名义助万名大陆公务员赴台

台湾20多家旅行社涉嫌假借交流名义助大陆人士赴台，其中大部分是公务员。台湾水资源经济发展协会负责人洪庆淋自三年前起共助超过5000名大陆公务员赴台，最近被警方限制出境。台检署估计涉事陆客总共破万。

根据《联合报》报道，台湾新北市水资源经济发展协会负责人洪庆淋自2016年1月至今年6月，勾结岛内20多家旅行社，让逾5000名大陆公务员假借短期专业交流名义来台，地检署复讯后，决定令洪及三名旅行社老板各以25万元（台币，下同，1万1000新元）交保，其中洪被限制出境。台湾基进党主席陈奕齐说，经追查相关报导，洪邀中国大陆人士来台进行公务考察的时间点可能更早、非法来台的数量更多，渗透规模恐超乎预期。

台湾检署透露，涉事旅行社收取每位陆客2000元手续费，初步估计破万名陆客以此方式来台，不法所得超过1000万元新台币。

陈奕齐表示，经过追查后，主嫌洪男于2012年就开始以“台北县经济发展促进会”之名，邀请中国大陆人士来台进行“公务考察团”。时间回推至2010年，洪庆淋已于网络上公开招收协会会员。

陈奕齐表示，若网络资料属实，洪已进行“假交流”的活动长达七年以上，恐怕比起检警公布的5000名中国大陆人士来台多出数倍，影响更深。

陈奕齐质疑，2009年12月，洪仍是国民党台北县议会党团办公室主任，人脉自然广阔，又与设立协会时间点接近，是否有更多国民党人士涉案？呼吁检调应彻查清楚，让民众安心。

陈奕齐说，马英九执政八年时期，台湾就是“门打开、没顾厝”引进大量中国大陆渗透，光是根据2014年的媒体报导，2008至2014年中共统战部有4000人次来台，全面渗透台湾。