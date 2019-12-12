原北大教授冯仁杰因师德师风问题被解聘并取消相关资格

原北大教授冯仁杰因涉嫌违反师德师风问题被北大解聘，取消其有关人才计划入选资格。爆料者称对结果满意，鼓励类似受害者站出来。

根据《新京报》报道，针对此前被爆料涉嫌违反师德师风教师冯仁杰的情况，北京大学昨天发布了相关通报。通报称，经查，冯仁杰作为高校教师，严重违反师德师风，决定撤销其教师资格，予以解聘。

通报显示，北京大学收到关于教师冯仁杰涉嫌违反师德师风问题的实名举报后，学校高度重视，按照《北京大学教师违规违纪调查处理试行办法》，立即启动调查。

经查，冯仁杰作为高校教师，严重违反师德师风，违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》等相关规定，造成恶劣影响。根据《教师法》等相关规定，撤销冯仁杰教师资格，取消其有关人才计划入选资格，报上级部门批准；取消其研究生导师资格；予以解聘。

北京大学表示，北大历来高度重视师德师风建设，对违反师德师风的行为始终坚持零容忍的态度，一经查实，绝不姑息。

本月2日，微博爆料者称，去年9月经学姐介绍与北大数学中心博士生导师冯仁杰相识。在随后的接触中，被冯的诚恳踏实打动，于是答应以结婚为前提与其交往。但好景不长，冯仁杰行为屡屡暴露，男女关系混乱，以欺骗的方式同时与多名女性交往。

此外，爆料者还表示，自己曾遭到冯仁杰的威胁，一度患上重度抑郁，且数次试图轻生。

北京大学发布了对冯仁杰的情况通报后，爆料者在微博上转发并配文，“结果出来了，为北京大学点赞！”她在受访时称，看到结果后心情激动，很满意。举报前曾有过害怕，但初心就是希望别再有人上当受骗。她还鼓励更多有类似遭遇的受害者勇敢站出来，千万别觉得丢脸。