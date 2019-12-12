刘结一：将继续同台湾各界对话 实施保障台湾人民福祉的措施

中国大陆国务院台湾事务办公室主任刘结一在《人民日报》撰文，指大陆已经对台湾形成全面性、压倒性优势。他还表示两岸已经形成密不可分的命运共同体，将来将继续同台湾各界开展对话，继续实施保障台湾人民福祉的措施。

据《人民日报》报道，刘结一12月12日发表题为《坚定推进祖国和平统一进程》的署名文章。该文章分为三大部分。

在文章的开头，刘结一写道，四中全会把“一国两制”和“和平统一”作为重大战略任务的重要部分。中共中央总书记习近平1月2日的《告台湾同胞书》明确了对台工作的基本思路。

刘结一重申，四中全会的决定清晰界定了“一国两制”的完整概念，强调必须坚持“一国”是实行“两制”的前提和基础，“两制”从属和派生于“一国”并统一于“一国”之内。和平统一后，台湾人民的社会制度和生活方式将得到充分尊重，私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。

文章的第二部分强调实现统一是历史必然。刘结一写道，“大陆的发展进步从根本上决定着两岸关系走向。” 两岸实力对比上，大陆已经对台湾形成全面性、压倒性优势。

刘结一还强调，两岸已经形成密不可分的命运共同体。大陆现为台湾最大出口市场、最大进口来源地、最大贸易顺差来源地和最大岛外投资目的地。两岸人民合作日益广泛，为推动两岸关系发展，奠定了物质和民意基础。而且，国际社会广泛承认一个中国原则。

在文章的第三部分，刘结一写道，为了做好新时代对台工作，要做到四点。

第一，坚持中共对对台工作的集中统一领导。

第二，大陆将继续同台湾各党派、团体和人士就两岸和推进统一的有关问题开展对话，寻求社会共识，在聚同化异中逐步解决两岸长期存在的政治分歧，推动两岸就和平发展达成制度性安排。

第三，以人民为中心的发展思想，保障台湾人民福祉的制度和措施。

文章指，要为台胞广泛参与大陆经济社会建设创造条件，为台胞台企参与“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设等国家重大发展战略，提供政策指引，搭建更多渠道平台。要着力提升台湾居民居住证社会功能，支持福建自贸试验区、平潭综合实验区、昆山深化两岸产业合作试验区及其他台商投资集中地区，在为台胞台企提供同等待遇上出台更多先行先试政策措施。

刘结一提出，在推动两岸应通尽通、福建沿海地区同金门马祖“小四通”、两岸社会保障和公共资源分享以及两岸邻近或条件相当地区基本公共服务均等化、普惠化、便捷化方面，加强顶层设计，出台相关政策。

第四点是要坚持团结广大台湾同胞，共同反对“台独”。刘结一写道，“台独”分裂势力是台海稳定的最大威胁，是两岸关系发展的最大障碍，“我们坚决维护国家主权和领土完整，决不容忍国家分裂的历史悲剧重演”。

