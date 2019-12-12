港媒：马国“第二家园计划”拒绝港纪律部队申请

港媒经查询获知，马来西亚政府下发通知，拒绝香港纪律部队对“第二家园计划”（MM2H）的申请。不过有媒体获悉，该政策适用于全球，不针对香港，目的是基于对国家安全的考虑。

据香港01今天（12月12日）报道，马来西亚政府正式通知“马来西亚第二家园交流中心”，不鼓励接受警察或军队人员申请“第二家园”计划。

该媒体致电马来西亚第二家园交流中心（MM2H Club），职员称，早前收到马来西亚政府通知，若申请人的职业为警察或军队，将不接受申请。至于通知前提出申请的警员是否会被影响，该职员表示通知来得突然，不清楚详细规定。

另据《苹果日报》和有线新闻报道，一家获得“第二家园计划”牌照的移民公司负责人证实，有香港警察高层被马来西亚政府拒绝其移民申请。不过，该负责人强调，基于国家安全，马来西亚政府会拒绝通过有官职的移民申请，政策适用于全球的移民申请。

马来西亚政府“第二家园计划”的相关部门的职员也承认，相关政策已实施，也强调政策不针对香港警察。

当地部门回覆查询指，基于安全理由，去年9月已收紧移民审批，拒绝有保安部队背景的人士申请，再申请也有很大几率被拒。

有线新闻此前报道，马来西亚政府正式通知移民公司，表明若申请者从事保安部队，包括警察或军队，基于国家安全理由，马来西亚政府不会接纳有关移民申请。

报道引述马来西亚“第二家园”交流中心负责人邝文政称，其中一宗移民申请个案来自警察高层，已被当局拒绝。

报道指，移民公司今年处理逾千宗港人对马来西亚“第二家园计划”的申请，300多宗来自公务员，当中约30多宗是警察家庭的申请。

马来西亚物价较香港低、文化相近，第二家园的移民门槛不算高，吸引不少港人移居。