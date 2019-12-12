彭博：中央经济工作会议今天闭幕 预计GDP目标下调至6%左右

中央经济工作会议今天即将闭幕，明年中国经济工作总基调将浮出水面，预计GDP目标或下调至6%左右，货币政策继续避免采取大规模的宽松措施。

根据彭博社报道，有关2020年中国经济发展战略的一些细节预计将于今天晚些时候浮出水面，透露中国在控制增长放缓、抵御金融风险以及应对贸易战之间将如何求取平衡。

知情人士称，中共中央政治局委员、部长、省长、银行人士以及军委官员周二至周四在北京参加年度中央经济工作会议。北京时间周四下午，官媒应该会陆续透露会议的一些结论，之后将有正式声明发布，并列出关键经济政策的要点。

政策的全部细节以及数字目标要到明年3月的全国人大才会公布。

增长目标指引

声明可能会给出政府对明年官方GDP增速目标想法的一些线索。据经济学家预计，明年的GDP目标可能会从今年的“6%-6.5%”下调至“6%左右”。如果经济不出现大幅放缓，达到该目标就不需要大规模增加刺激措施，这么做可能会加剧金融风险。

这一水平的GDP目标也将使政府有望实现到2020年国内生产总值和城乡居民收入比2010年翻一番的目标。会议召开前，包括夏斌和王一鸣在内的政府顾问纷纷建议将增长目标定在6%以下，或表示中国不应过分重视6%这个增长率水平。这表明，政策制定者可能也不会太执着于硬性的数字目标。

货币、财政政策

在上周政治局分析研究2020年经济工作的会议上，最高领导层提出要确保明年不发生系统性金融风险，保持经济运行在“合理区间”，暗示决策者将继续执行当前的政策。

防范系统性金融风险是十九大提出的三大“攻坚战”之一，其他两大攻坚战分别是精准脱贫和污染防治。预计会议会强调继续推进三大攻坚战，力求在2020年决胜全面建成小康社会。

财政政策可能会在支持增长方面发挥更大作用。上周的政治局会议首次提到了“加强基础设施建设”，表明决策者希望它成为增长的驱动力。财政部已经提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元人民币（1925亿新元），外界普遍预计地方政府将发行更多专项债来为基础设施建设融资。

货币政策立场如果发生任何变化，都将是一个意外。近期央行在这方面传达出的所有信号都显示，他们将继续避免采取大规模的宽松措施。

贸易、关税、结构性改革

今年与美国的贸易紧张局势以及加征的关税损害了中国经济，削减了出口需求，同时也影响了信心和投资。尽管声明不太可能直接提及贸易战，但可能会隐晦地承认“外部逆风”正在增加。

房地产市场、去杠杆行动

在过去的经济下行周期，房地产市场在支撑经济方面发挥了关键作用，而眼下它可能会继续扮演次要角色。尽管政治局会议不会专门提及该行业，但政策制定者预计会继续坚持“房住不炒”的原则，避免在全国范围放松限购。在非一线城市，一些地方层面的住房限制可能会有所放宽。