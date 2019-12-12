冒充女主播专盯年轻男子刷礼物 七人被刑拘

中国一诈骗团伙通过网络交友将年轻男子锁定为目标，以恋爱为名欺骗事主到直播间刷礼物。目前有七人被中国北京海淀警方刑事拘留。

据《新京报》报道，该媒体记者12月12日从北京海淀警方获悉，涉案嫌疑人王某、熊某等人因涉嫌诈骗已经被刑事拘留。

办案民警介绍，一男子7月29日报案，在网上和一主动搭讪他的女子确定了男女朋友关系。随后在对方暗示下，每天按约定看直播，并且不断购买虚拟礼物。其购买的虚拟点赞、爱心、棒棒糖、鲜花、火箭等礼物，价格从几块钱到上千块钱不等。

之后，“女友”私信称自己正在与平台其他主播“PK”，需要大力支持，如果手头紧可以先网络贷款，等直播平台返钱时再将钱还给事主。

事主信以为真，网贷了20000元（人民币，下同，3857.39新币），继续刷礼物。花完后，女友已经将其拉黑。

警方查询得知，该团体平时通过各种聊天软件和聊天室“物色”年龄在25岁到30岁的年轻男性，在逐渐取得对方信任的前提下以和对方建立男女朋友关系进行引诱，为后期拉被骗对象进入直播平台刷礼物做准备。

经查，王某等七名嫌疑人分别要求自己手下业务员通过网聊物色对象，以交男女朋友为由将对方拉入直播间，然后引诱对方在平台充值，购买虚拟礼物送主播“女朋友”，一旦发现对方被“榨干”便立刻拉黑并断绝联系。在此期间，主播和公司通过在线聊天软件返回的礼物提成获利。

这起网络诈骗案件目前正在进一步审理中。