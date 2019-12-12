深圳取消商务公寓“只租不售”限制 专家：对楼市影响微乎其微

深圳取消去年出台的商务公寓“只租不售”限制，深圳市房地产研究中心主任王锋分析该政策对深圳楼市影响微乎其微，不能误读为深圳楼市调控放松。

根据澎湃新闻报道，据南方plus客户端消息，继调整“豪宅税”标准之后，深圳再出楼市调控政策。今天上午，深圳市住房和建设局向媒体披露，深圳已取消去年出台的商务公寓“只租不售”限制。

去年7月31日深圳出台“深四条”调控政策，其中规定：开发商在各类新供应用地（含招拍挂、城市更新、征地返还用地等）上建设的商务公寓只租不售。

深圳市住房和建设局介绍，之所以取消商务公寓“只租不售”的相关规定，原因在于：该政策抑制了部分城市更新项目的活跃度，长期看利于增加商品房供给，短期看不利于可售商务公寓销量。

据了解，取消商务公寓“只租不售”自11月起已经开始执行。对于取消后的影响，据深圳市住房和建设局监测市场反应，开发企业反映正面，但因该政策是相对长效的政策，对短期商品房销售虽然利好但影响有限。

深圳市房地产研究中心主任王锋认为，这一政策对深圳楼市的影响微乎其微，实际是政府对规划建设政策的调整，对房地产供应结构的一种供给侧调整，不能误读为深圳楼市调控放松。

王锋说：“之前规定只租不售，是因为商务公寓炒作得比较厉害。去年731以来新拿地的商务公寓项目很少，即使其入市也需要3年左右周期。因此，这一政策对当前楼市影响是很小的。今年1至11月份，深圳楼市一直运行平稳。深圳一直坚决贯彻落实国家宏观调控政策，以后也必将严格落实房住不炒的调控要求，公众要避免被部分媒体炒作误导，对楼市产生错误预期。”