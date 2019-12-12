陕西病死野猪发现非洲猪瘟病毒 已采取消毒等必要措施

陕西三头死亡野猪被检出非洲猪瘟病毒, 当地部门已对病死野猪采取无害化处理、消毒等处置措施。

根据澎湃新闻报道，中国农业农村部新闻办公室昨天发布消息，陕西省汉中市佛坪县三头死亡野猪中检出非洲猪瘟病毒。

农业农村部昨天接到中国动物疫病预防控制中心报告，陕西省动物疫病预防控制中心对省林业局送检的九头死亡野猪样品进行检测，其中来自佛坪县的3头野猪样品检测结果为非洲猪瘟病毒核酸阳性。

疫情确诊后，国家林草局、陕西省农业农村厅派出督导组赴当地开展疫情处置督导和流行病学调查工作。当地已按照要求启动应急响应机制，对病死野猪采取无害化处理、消毒等处置措施，加强对当地野猪巡查，严格限制附近家猪放养，对周边所有生猪养殖户进行排查和全面消毒并做好疫情评估等相关工作。目前，上述措施均已落实。

去年11月，吉林省白山市浑江区曾发生野猪非洲猪瘟疫情。这是中国部分地区发生非洲猪瘟疫情后，境内出现的首起野猪非洲猪瘟疫情。

针对吉林野猪非洲猪瘟疫情，中国动物卫生与流行病学中心副主任黄保续在去年11月农业农村部新闻发布会上解释称，经对死亡野猪采样检测，实验室检测结果表明，引发吉林白山野猪疫情的病毒，在基因的关键位置存在明显差异，不同于引发国内家猪疫情的病毒。从调查和检测结果看，基本可以明确，这一起野猪疫情和国内已有家猪疫情没有直接关系，不是由家猪传给野猪。由于发现地处于边境地区，森林覆盖率高、野猪活动密集，很可能是境外传入疫情。

去年12月，农业农村部办公厅、国家林业和草原局办公室下发文件，要求省级畜牧兽医、野生动物保护主管部门，特别是边境和疫情发生省份，要根据辖区内家猪养殖（含散养）、屠宰、废弃物处理、运输和野猪人工繁育、野外分布的情况，共同将存在家猪野猪疫情交叉传播风险区域确定为重点区域。要提前做好区域隔离，禁止野猪杂交后代野外散放，禁止在野猪经常出没区域散养家猪，必要时设立物理隔离带。