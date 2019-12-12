港抗争者获《时代》2019年风云人物读者票选第一名

香港数十万抗争者获得美国《时代》杂志2019年度风云人物读者票选第一名。

据美国之音报道，《时代》杂志的统计，共有2700多万人参加了今年的投票，评选出他们心目中对过去一年来对世界影响最深远的人物或群体，超过30%的投票者选择了香港抗争者。

今年4月，香港政府向立法会提交的《逃犯条例》修订草案触发了香港数十年来最大的危机。自6月以来，香港抗争者走上街头，要求当局撤回这项法案。

港府在9月宣布撤回《逃犯条例》修订，而在11月具风向标意义的区议会选举中，民主派阵营以压倒性多数击败建制派，这次选举投票率也创下历史纪录。

《时代》杂志从1927年起每年评选年度风云人物，由杂志各部门提名，征集读者投票，杂志编辑决定最终名单。无论褒贬，这项称号的获得者都在过去一年中对世界产生重大影响。

不过《时代》杂志的编辑最终决定将瑞典的青年气候变化活动人士桑伯格（Greta Thunberg）定为2019年的年度风云人物，部分原因是“她对世界各地年轻抗议者日益增强的影响力”。

挪威一名国会议员10月中提名全体香港人为2020年诺贝尔和平奖候选人。挪威自由党议员梅尔比（Guri Melby）说，香港人不顾个人安危冒险犯难，捍卫言论自由、民主、法治等基本权利。他们所做的远远超越香港本土，影响到整个地区和世界其它地方。

美国12名国会议员2018年曾提名香港雨伞运动与包括香港众志秘书长黄之锋在内的三名主要成员角逐当年的诺贝尔和平奖。