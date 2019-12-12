毕马威：港交所今年将完成160宗新股上市 预计集资额再度称冠全球

会计师事务所毕马威昨天发布报告显示，香港交易所2019全年将完成160宗新股上市，集资额预计再度称冠全球，巩固香港作为全球领先集资枢纽的地位。

根据澎湃新闻报道，据新华社消息，毕马威昨天在报告中表示，至2019年末，香港将完成160宗新股上市，总集资金额为3078亿港元（534亿新元）。香港主板的上市数目创下145宗历史新高，对比2018年的130宗有显著上升。

毕马威认为，2019年香港IPO（首次公开募股）总集资额主要受下半年阿里巴巴第二上市及百威亚太上市这两宗大型项目所带动。

毕马威中国执业技术及资本市场主管合伙人刘国贤表示，香港继续保持全球IPO首选地点的地位，而阿里巴巴及百威亚太的大型上市项目也反映香港IPO市场对中国和海外企业仍极具吸引力。

与此同时，今年全球IPO市场集资额稍为下跌，较高风险行业的上市项目也有所缩减，可见经济不确定性令投资者对板块选择更为谨慎。

在新上市条例下，阿里巴巴得以成为首家以“同股不同权”架构作第二上市的公司。毕马威表示，阿里巴巴上市令2019年科技、媒体和电讯业成为集资规模最大的行业，仅该股已占今年香港新股市场总集资总额的33%。

毕马威统计，在百威亚太上市的带动下，消费品市场成为以总集资规模及新股数目计第二大板块；医疗保健和生命科学板块亦正逐步稳占香港新股市场的地位，以集资额385亿港元排名第三。

毕马威预计，至年末将有9家未录得收入的生物科技公司在新上市条例下上市，共集资154亿港元。