民调：扣除“反串韩粉” 蔡、韩差距拉大

寻求连任的台湾总统蔡英文最新民调和国民党参选人韩国瑜的差距扩大。此份民调利用“2016年的总统投票行为”扣除潜在的“反串韩粉”。

据《联合报》报道，ETtoday新闻云最新民调中，“蔡赖配”以46.6%支持度领先“国政配”的24.5%与“宋湘配”的7.2%。

民调显示，较11月25日的调查结果，蔡英文支持度从44.4%微幅增加至46.6%，增加2.2%；韩国瑜支持度则从30.3%下降至24.5%，减少5.8%；两人的支持度差距从14.1%增加为22.1%。

韩国瑜日前呼吁支持者接到民调电话时一律回答“唯一支持蔡英文”。为了推估受访者是否受到韩国瑜的号召，此份民调另外询问受访者在2016年的总统投票行为，做民调校准的依据。

在扣除潜在“反串韩粉”后，蔡英文仍以42.9%胜过韩国瑜的28.1%的支持度，两人差距持续扩大。

在这次调查中表态支持蔡英文的民众中，有6.1%在2016年投给当时的国民党候选人朱立伦，1.8%投给亲民党候选人宋楚瑜，若将这两个族群的支持度从蔡英文的支持度中扣除，并加在韩国瑜的支持度中，按比例重新调整后，蔡英文和韩国瑜的支持度分别为42.9%与28.1%。两人仍存在14.8%的支持度差距，和11月25日调查的支持度差距14.1%相比，仍增加了0.7%，两人的支持度差距仍在扩大中。

此份民调由ETtoday新闻云民调中心撰写。调查于12月4日至12月8日进行。调查回收有效样本数为2815份，抽样误差在95%信心水准下，为正负1.85%。