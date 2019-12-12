中国外交部：丹麦称有关法罗群岛选择华为5G的报道不完全属实

中国外交部今天表示，丹麦外交大臣称有关法罗政府选择华为作为5G供应商的报道是错误的，称通信行业属于法罗自主决策领域。

根据澎湃新闻报道，今天下午中国外交部例行记者上有记者提问，昨天有外国记者问到中国驻丹麦大使所谓“威胁”法罗群岛使用华为5G设备的问题，丹麦政府是否就此事向中方进行澄清？中国外交部发言人华春莹对此回应称，丹麦方面已经向中方明确表示，有关媒体报道内容并不完全属实。

华春莹表示，丹麦外交大臣昨天向丹麦媒体明确表示：“有关丹麦外交部告诉法罗政府最好不选择华为作为5G供应商的报道是错误的。通信行业属于法罗自主决策的领域，如何选择5G供应商是法罗自己的事。相互尊重和遵守国际规则是丹麦外交政策的基础，适用于丹麦与其他国家交往，包括与中国良好的伙伴关系。”

华春莹说，法罗自治政府总理和外交部长也向媒体表示，从未在与中方交流中感受到威胁或胁迫，与中国大使会面是在相互尊重的基础上进行的良好、具有建设性的对话。法罗一些政党负责人和民众都认为美国大使日前公开阻止法罗同华为开展5G合作极为不合适，法罗虽小，但不会受制于美国压力，影响自己独立决策。

华春莹还说，大家恐怕都还记得前不久美国驻丹麦大使、驻德国大使就中国同有关国家合作问题发出的公开威胁言论引起丹麦、德国两国政府和民众的强烈不满。中方不会这么做。我们愿同丹方共同努力，深化政治互信，加强务实合作，本着平等和相互尊重的精神，推动中丹互利合作不断取得成果。