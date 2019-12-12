安徽太和原反贪局长和弟弟喊冤18年后再审

27岁就当上中国安徽太和县反贪局副局长的李金奎，18年前经过七天夜的审讯后招供。“七天没睡，不间断审讯，熬不住。”一起招供的还有他的弟弟李金泉、侄子郭伟等近20位亲友。2001年这起因涉及黑恶势力保护伞，由中国安徽省公安厅督办的轻伤害案件曾轰动一时。

18年后，该案开庭重审。

据上游新闻报道，涉黑主角之一李金泉故意伤害案，于12月12日在安徽安庆中院重审开庭。

记者从庭审现场了解到，因真凶肖庆云对当年的犯罪事实供认不讳，且多份证人证言证实李金泉案发时并不在现场。公诉机关认为应撤销原审判决，改判李金泉无罪。

该案经过一个多小时审理后，没有当庭宣判。

2001年，太和县发生了一起团伙闯进公安医院伤人事件。李金奎一家是案件主要嫌疑人。

李金奎及其弟弟李金泉等人获刑后，《安徽警方》等媒体头版头条刊文称，这是一起性质恶劣的故意伤害案件，李金奎身份特殊，关系网复杂，曾利用手中权力干扰办案。公安厅经过艰苦的审讯，最终嫌疑人交代了全部犯罪事实。李金泉被认定为黑恶势力，李金奎是保护伞。

李金奎说，“这件事的起因是1999年12月时，太和县胡总乡葛纪行政村换届选举。我三弟李刚当选。这引起了原村干部刘某义的不满。事后，他曾多次到李刚家闹事，还将我母亲打伤。”

李金奎的大哥李金标、弟弟李金泉在2001年2月9日接其母亲到太和县治疗，在回村的路上遇到了刘某义等人，双方发生肢体冲突都受了伤。

他回忆，“2001年2月27日晚上，刘某义和他老婆王某英在公安医院的病房里突然闯进一伙人，再次将两人砍伤。报警后，刘某义和王某英称是我带人打的。从3月22日开始，被连续审讯了170个小时，让我供述犯罪事实，还要交代出我哥李金奎是主谋。最后实在熬不住，就按照让我说的交待了。”

李金泉称，案发当天，因其才出生仅三个月的孩子身体不舒服，他一直在家看孩子，且有人证可以证明。一审庭审时，他曾当庭翻供，否认参与作案，但未被法庭认可。

安庆市迎江区人民法院2002年出具的判决书显示，李金泉犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月。

被判刑后，李金泉、李金奎等人虽多次上诉均被驳回，但仍在不断申诉。

事情2015年发生了转机。

李金奎说，因利益冲突，太和县较有势力的肖家两兄弟2015年发生矛盾。弟弟肖某录下了他哥哥肖庆云当年指示他人在公安医院砍人的录音，并把录音给了李金奎。

录音内容显示，肖某银及肖某伟称，因肖庆云与刘某义家有矛盾，在得知刘某义夫妇住院后，便找人到公安医院去砍伤了两人，并在时任太和县公安局一个副局长的指使下，栽赃给李金泉和李金奎。

李金奎的说法虽未得到司法机关认定，但在12月12日庭审中，李金奎辩护律师出具的肖庆云、肖某银等人的讯问笔录中均有涉及，同时肖庆云等人对指示他人砍人的犯罪事实供认不讳。

收到录音证据后的李金泉、李金奎等人曾立即向检察机关提起申诉。但安庆市人民检察院认定申诉理由不成立，不予抗诉。

李金泉、李金奎等人2019年向中央扫黑除恶第14督导组反映情况，终于引起了重视。

滁州市公安局今年8月23日发布消息，警方已对肖庆云、肖某伟等人进行侦查，抓获嫌疑人十余人，均已采取刑事强制措施。

该案安庆市中级人民法院12月12日再审开庭。

公诉机关表示，一审二审判决确实存在事实不清，法律适用不准确，真实性有疑义的错误。根据法律规定，建议撤销原审判决书，改判李金泉无罪。

经过近一个半小时的庭审，安庆市中级人民法院宣布休庭，择日宣判。

庭审结束后，李金泉说，“被冤枉了18年，给我造成了严重伤害。我一定要追究对我刑讯逼供和诬告我的人的法律责任。”

李金奎表示，李金泉一旦被改判无罪，将为后期其余涉案人员的申诉提供有力的依据，“我将在李金泉案件的基础上，再次针对当年办案机关对损坏猎枪鉴定程序违规提起申诉，还自己一个清白。”