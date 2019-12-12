柯文哲放眼2024 朱立伦：现在谈选后是典型失败主义

台湾民众党主席、台北市长柯文哲昨天首度松口表示，若无意外，他会参加2024年台湾总统选举。对此，前新北市长朱立伦表示，放眼2040可能快一点，现在谈选后的败选模式的人，是典型的失败主义者。

据《联合报》报道，朱立伦今天（12月12日）为北市八个选区立委参选人辅选。对于柯文哲有意参选2024年大选，朱立伦说道，“我想，很多人放眼2040可能快一点吧？”

他还说，“我建议柯市长想想我们2040在干什么？”

朱立伦说，未来这29天要全力以赴，选战进入棒球比赛的最后这两局，每一个人都要想如何将每一球、每一击做好，绝不可以有任何的“败选模式”，“所以在谈所谓的选后的败选模式的人，就是典型的失败主义者”。他表示这样完全没有运动家精神，绝对不会有这样的思维。

被问及国民党参选人韩国瑜民调是否会影响立委选情，朱立伦说，最近公布的民调中，参考价值低了非常多。很多人现在把“民调给蔡英文、票投韩国瑜”当作一个茶余饭后闲谈的议题，因此现在多了新的调查方式，叫做“草根式民调”。各地重新估票、讨论，与各大媒体所做的科学性民调产生较大的误差。

《联合报》在报道中写道，韩国瑜竞选总部主委朱立伦近期行程跑得勤、卖力辅选，外界解读此举是放眼2024总统大选或有意角逐党魁。