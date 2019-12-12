中共中央经济工作会议举行 部署明年经济工作

中共中央经济工作会议12月10日至12日在北京举行。

据新华社报道，中共中央总书记、中国国家主席、中共中央军委主席习近平，中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正出席会议。

习近平在会上发表重要讲话，总结2019年经济工作，分析当前经济形势，部署2020年经济工作。李克强在讲话中对明年经济工作作出具体部署，并作了总结讲话。

会议认为，今年以来，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中国保持经济社会持续健康发展，全面建成小康社会取得新的重大进展。肯定成绩的同时，必须清醒认识到，中国正处在优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大。当前世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多，要做好工作预案。

会议指出，实现明年预期目标，要坚持稳字当头，在深化供给侧结构性改革上用力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

会议确定，明年要抓好六项重点工作。

一是贯彻新发展理念。各级部门须适应中国发展进入新阶段、社会主要矛盾发生变化的必然要求，把注意力集中到解决各种不平衡不充分的问题上。

二是打好三大攻坚战，确保脱贫攻坚任务如期完成，打好污染防治攻坚战，要保持宏观杠杆率基本稳定，压实各方责任。会议提到，中国金融体系总体健康，具备化解各类风险的能力。

三是确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。要稳定就业总量，改善就业结构，抓好重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零。要补齐民生短板，解决进城务工人员子女上学难问题。要兜住基本生活底线，确保养老金按时足额发放，加快推进养老保险全国统筹。还要深化医疗养老等民生服务领域市场化改革和对内对外开放，加大城市困难群众住房保障工作。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。

四是继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。要保持流动性合理充裕，货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应，降低社会融资成本。要深化金融供给侧结构性改革，疏通货币政策传导机制，增加制造业中长期融资，更好缓解民营和中小微企业融资难融资贵问题。

五是推动高质量发展，狠抓农业生产保障供给；加快恢复生猪生产；深化科技体制改革，加快科技成果转化应用，加快提升企业技术创新能力，发挥国有企业在技术创新中的作用；支持战略性产业发展，支持加大设备更新和技改投入；落实减税降费政策；发展数字经济；加快建设养老服务体系，支持社会力量发展普惠托育服务；加强战略性、网络型基础设施建设，推进川藏铁路等重大项目建设，稳步推进通信网络建设，加快自然灾害防治重大工程实施；加快落实区域发展战略，推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设；推进雄安新区建设，落实长江经济带共抓大保护措施。

六是深化经济体制改革，要加快国资国企改革，推动国有资本布局优化调整；改革土地计划管理方式，深化财税体制改革；加快金融体制改革，提高上市公司质量，健全退出机；推动中小银行聚焦主责主业，深化农村信用社改革；加强外商投资促进和保护，继续缩减外商投资负面清单；发挥好自贸试验区试验田作用，推动建设海南自由贸易港，健全“一带一路”投资政策和服务体系；积极参与世贸组织改革，加快多双边自贸协议谈判。