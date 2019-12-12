MUJI在中国不能再做“无印良品”？

日本“无印良品”被判侵犯中国“无印良品”的商标权？没错，你没看错！从即日起，日本无印良品在中国的商标“无印良品”不能用了，至少在布、毛巾、床单等商品上都不能用了。

综合中国媒体这两天报道，北京市高级法院近日就日本无印良品侵犯商标权纠纷案作出终审判决，颁令日本无印良品母公司株式会社良品计画及其子公司上海无印良品败诉。日本无印良品不仅立即得停止侵犯北京无印良品公司及其母公司棉田公司的注册商标权，也要赔偿经济损失50万元（人民币，下同，9万6000新元）及合理开支12万6000余元。

左为日本无印良品MUJI商店（新加坡无印良品官网）；右为中国无印良品Natural Mill商店。（互联网）

此外，法院也要求日本无印良品在中国购物网站天猫上的“无印良品MUJI官方旗舰店”和其位于中国大陆的实体店面发布声明，以消除侵权影响。

根据相关声明，良品计画在中国大陆范围内，几乎在所有的商品服务类別上注册了“无印良品”商标，但在一部分布、毛巾、床罩等商品类別，被其他公司抢注了“无印良品”商标。因此，这些商品今后在中国大陆将不能使用“无印良品”商标。

声明也说，为消除上述行为给北京棉田公司等造成的影响，良品计画及其子公司上海无印良品已对上述商品的商标标注情况进行了整改。据报道，日本无印良品被控侵权的产品，名称已由“无印良品MUJI”更改为“MUJI”。

图为日本无印良品公司在天猫“无印良品MUJI官方旗舰店”发表的声明。（天猫官网截图）

对于日本无印良品败诉，《每日经济新闻》引述广东外语外贸大学法学院教授王太平说，企业在开展生产经营之前应该预先合理进行商标布局，尽可能在和企业生产经营的商品或服务类别有关的商品或服务类别上注册商标，以防止其他企业的抢注。

这一点，日本无印良品在新加坡市场做得很好。据《联合早报》向新加坡知识产权局（简称IPOS）网站查询，无印良品无论英文（MUJI）或繁体中文商标，以及其副线品牌如旅行用品和食品等，都已在新加坡注册。



北京无印良品抢注在先 日本无印良品无可奈何

其实，日本无印良品的“无印良品”商标被抢注册一事，要追溯到1999年。虽然当时日本无印良品还没进入中国大陆市场，不过良品计画已向中国商标局注册了“无印良品”商标。

只不过良品计画注册的商标仅可用于文具、女性化妆品、服装等类别的商品上，忘了为家庭纺织类用品（毛巾、布艺、床上用品等）注册。而这个疏漏，让日本无印良品现在付出不小的代价。

图为日本无印良品的床寝用品，包括被单、被罩、枕头等。（新加坡无印良品官网）

许多中国网民对此调侃道：“我真的佛了，大力支持本土山寨二流产品，正牌吃亏，这个笑话讲的真好”“真的无印良品输了官司！”不过也有人表示理解：“没办法，谁先注册归谁的”“只能怪日本无印良品当年的疏忽”。

然而，如果这起案例仅是日本无印良品的疏忽大意所致，舆论未必会如此沸腾。北京棉田近几年赤裸裸抄袭日本无印良品的行为，确实有点夸张。据悉，北京棉田其下的多家商店不仅使用与日本无印良品一样的红底白字“无印良品”标志，店内还“参考”了日本无印良品商店的室内装潢风格。

看来，中国消费者稍不留意，很可能就会买到山寨的日本“无印良品”商品。也真不知日本无印良品接下来该如何是好？

日本无印良品？中国无印良品？真真假假，以下几组图片，你分得出吗？