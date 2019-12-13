宁波大学副教授被指性骚扰 学校已展开调查

宁波大学副教授被举报性骚扰女学生，学校称该老师已暂时停课并展开调查。

根据观察者网报道，据《北京青年报》消息，一名自称是宁波大学的学生昨天发文反映遭遇老师性骚扰的经历。该学生自称是宁波大学学生，举报宁波大学副教授黄某明性骚扰。昨天下午，宁波大学党委办公室工作人员回复称，已经关注到这一情况，正在对相关人员展开调查。

该学生在文中称，事件发生于今年国庆节期间，在一节摄影课后她跟老师添加了微信。此后，黄某明多次主动发来信息，一开始让人觉得人很和蔼可亲，但后来的内容和表情让她觉得很怪异。

在曝光的微信聊天截图中，黄某明会称当事人为“宝宝”，并经常发“么么哒”，发来的表情也是动态表情，会发送“么么”。文中称，黄某明找她要自拍，还说要替其保存，要课表，“甚至听说我要去香港考研，说要陪我去？我就真的越来越感觉不对。而且非常恐慌和害怕。”

文中称，当事人曾找到院系的老师、系主任、副书记等人反映问题，但没有得到正面的回复，目前，当事人已经退了黄某明的课。

昨天下午，宁波大学教师教育学院发布通报称，“关于我院某女生网络举报一老师之事，目前我院已向该女生初步了解情况，学院纪委已介入，对该老师做出暂时停课处理，进行具体调查。如情况属实，将按有关规定严肃处理”。