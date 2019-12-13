厦门地铁口发生塌陷 两周前刚通过验收

厦门地铁2号线吕厝路口发生约500平方米的塌陷，两辆轿车滑入，目前无被困人员。该二号线两周前刚通过验收。

根据《新京报》报道，据厦门轨道交通集团有限公司官微消息，昨晚21时52分，厦门地铁2号线吕厝路口配套的物业开发地块施工现场发生约500平方米塌陷，水管破裂，途经现场的两部轿车滑入，车上人员自行安全撤出。经厦门市消防救援支队反复排查，塌陷现场无被困人员。

事故发生后，福建省委常委、厦门市委书记胡昌升，厦门市长庄稼汉等赶到现场，成立应急抢险指挥部，指挥抢险救援。

公安、消防、市政等部门也在现场组织疏散、抢修和勘察等工作。交警迅速疏导周边交通，现场交通秩序正常。

胡昌升、庄稼汉要求把人民的生命财产安全摆在第一位，迅速开展各项抢险工作，全面排查安全隐患；尽快对周边地块进行勘察和监测，确保不发生次生灾害；全市各级各部门要举一反三，迅速开展安全隐患排查和整治。经现场勘测，事件对周边房屋、桥梁的安全不会产生影响。

截至今天凌晨1时，各项措施正在推进中，正组织专家对事故原因进行调查。

另据厦门地铁微信公众号，吕厝地铁站所在的二号线两周前才通过验收，该名为《“大考”过关！地铁2号线已具备开通初期运营条件》文章称，评审会专家组认为：地铁2号线的土建、机电、装修等各项工程完整性良好，实属不易。