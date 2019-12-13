受中美协议利好消息影响 人民币升至一个月新高

受中美达成贸易协议的利好消息影响，美元兑避险日元昨天（12月12日）升至近两周高位，人民币升至一个月新高。

根据路透社报道，美元兑避险日元周四升至近两周高位，因有报导称美国已与中国达成原则性贸易协议，而几天后便是美国对中国进口商品征收新关税的最后期限。

一名了解两国会谈情况的消息人士周四称，美国已与中国原则上达成“第一阶段”贸易协议，预计白宫很快将发表声明。

在这份报导发出之前，美国总统特朗普早些时候曾表示，美国“非常接近”与中国达成协议。

美元兑日元升0.75%，报109.35日元，为12月2日以来最高。由于日本是全球最大的债权国，在地缘政治或金融情势紧张时期，日元往往会吸引投资者。

美元兑离岸人民币大跌1.06%，至一个月低点。

瑞银外汇策略师谢瑞布里亚科夫（Vassili Serebriakov）表示:“我们看到外汇市场出现了强烈的风险意愿升温的反应。”

投资者一直在关注美中贸易谈判，以了解美国是否会在12月15日对价值近1600亿美元（2163亿新元）的中国消费品征收关税。

衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数上涨0.3%。

周四的涨势扶助美元收复了周三的大部分失地，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，并表示若要再次升息，将需要通胀大幅且持续的上升。

