中国投行报告：明年中国经济增长或定在6%左右 赤字率或提高至3%

中国投行中金宏观组最新报告指出，明年中国经济增长目标或定在6%左右，赤字率可能从2.8%提高到3%左右。

根据路透社报道，刚刚结束的中央经济工作会议明确中国明年经济工作内容。中国投行——中金宏观组最新点评指出，预计2020年中国经济增长目标可能定在6%左右，减税降费政策重点在于落实，赤字率和专项债规模可能有所扩张。赤字率可能从2.8%提高到3%左右，新增地方政府专项债可能从今年2.15万亿元人民币（4140亿新元）提高至3万亿人民币以上。

中金报告预计2020年经济增长目标可能定在6%左右。报告分析，2013年以来，下一年经济增长目标设定在略低于当年经济增长率的水平，平均而言，下一年增长目标比当年实际经济增速低0.3个百分点。今年前三季度经济增速6.2%，我们预计2020年增长目标可能会定在6%左右。第四次全国经济普查后统计局可能会小幅上调过去几年经济增速，我们预计，2020年6%左右的增速基本可以实现GDP比2010年翻一番的目标。

报告还指，中国会继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。会议提出，必须科学稳健把握宏观政策逆周期调节力度，增强微观主体活力，把供给侧结构性改革主线贯穿于宏观调控全过程。农业供给侧结构性改革专门提出要加快恢复生猪生产，做到保供稳价。

报告还说，减税降费政策重点在于落实，赤字率和专项债规模可能有所扩张。会议提出，积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，支持基层保工资、保运转、保基本民生；要落实减税降费政策，降低企业用电、用气、物流等成本。

报告认为，虽然2020年减税降费力度可能不及2019年，但赤字率可能从2.8%提高到3%左右，新增地方政府专项债可能从今年2.15万亿提高至3万亿以上。

货币政策重点在于疏通货币政策传导机制。会议提出，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应，降低社会融资成本。疏通货币政策传导机制，增加制造业中长期融资，更好缓解民营和中小微企业融资难融资贵问题。

另外，房地产政策提出“三稳”长效管理调控机制，报告认为，房地产政策重点在于“稳”。固定资产投资将推进重大基建项目建设，加强城市更新和改造，大力发展租赁住房。

最后，深化经济体制改革方面，国资国企改革方面，要推动国有资本布局优化调整。市场化改革方面，要完善产权制度和要素市场化配置，健全支持民营经济发展的法治环境。财税体制改革方面要改革土地计划管理方式。资本市场改革方面，要提高上市公司质量，健全退出机制，稳步推进创业板和新三板改革。对外开放方面，要继续缩减外商投资负面清单，降低关税总水平，主动参与全球经济治理变革，加快多双边自贸协议谈判。