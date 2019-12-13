世贸组织：今年贸易壁垒影响逾7000亿美元商品服务 达历史高位

世界贸易组织(WTO)周四表示，今年截止10月，贸易限制措施影响了预计约7470亿美元（10199亿新元）的商品和服务，为2012年来最高水平。

根据路透社报道，世贸组织(WTO)昨天表示，在截至10月中的一年里，逾100项新的贸易限制措施影响了预计价值约7470亿美元的商品和服务，这是自2012年起的12个月时期的最高水平。

WTO表示，包括关税、数量限制、进口税和出口关税在内的新措施达到了2012年以来的最高水平，比前一年度期间增加27%，加剧了国际贸易和全球经济的不确定性。

WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)在一份年度报告中表示:“处于历史高位的贸易限制措施正在损害全球的增长、就业和购买力。”该报告称，WTO成员实施了102项新的贸易限制措。

中国和美国已经陷入贸易战17个月，两国官员们周四表示，世界上最大的两个经济体正在密切沟通，而就在几天后，针锋相对的关税举措可能生效。

10月1日，WTO将今年全球贸易增长预估从4月时预计的2.6%下调至1.2%。

WTO称，过去10年实施的且目前仍生效的累计进口限制预计将影响价值1.7万亿美元的贸易，占全球进口的7.5%。

WTO表示，受新进口限制影响最严重的行业包括矿物油和燃料油、机械和机械设备、电机和贵金属。

总部位于日内瓦的WTO表示，在截至10月中的一年里，成员国还实施了120项旨在促进贸易的新措施，涵盖价值5450亿美元的商品和服务，为2012年以来的第二高水平。