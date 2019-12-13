中国民营企业融资急冻中苦熬寒冬 债券净融资跌向17年记录最低

这一轮经济寒潮下中国民营企业正首当其冲遭遇重击。

据彭博社报道，今年来中国境内民营企业融资能力急剧收缩，尤其是在债券市场上。

据东方金诚提供的数据，1月至11月，中国民企信用债净融资额为约负2500亿元人民币（484.55亿新币），为连续第二年发行规模未能覆盖到期量，且今年创下自2002年有统计数据以来的新低。从绝对发行量来看，民营债在2016年达到1.1万亿的记录高点后，连续三年走低，今年前11个月仅发行了3700亿元左右。

安本标准投资管理亚洲固定收益投资董事吴子宇对彭博表示，“暂时我们还是会回避（民企类债券），性价比还没达到标准，我们只有很小的非房地产民营持仓。”

他并在12月10日发布的一份点评中提到，无论是AAA还是AA+评级，民营企业能够发得出来的债券越来越少，发行总额下降很多，如AA+评级债券今年的发行总额下降超过60%，暂时未感觉到民营企业的融资状态有很大的回暖。

彭博汇总数据也显示，公募债券市场上12月以来共61家发行人，其中民营企业仅12家，占比不到20%，接近一半的发行人为AAA评级，低评级企业中，以AA+的浙江恒逸集团为例，其180天超短融发行利率高达6.8%，是同评级二级估值的两倍还多。

除了债权融资不畅，企业在股权融资方面也开始面临窘境。市场对新股热情在降温，渝农商行、浙商银行、科创板的建龙微纳在不断刷新A股新股破发速度。此外等待通过股市融资的规模颇为壮观，彭博汇总数据显示，目前有约500家企业在排队等待监管批准在A股上市，再融资申请的企业也有逾260家。在新增投资者人数已连三个月环比回落之际，股市的承接能力也令人担忧。

西泽金融研究院院长赵建说，民营企业是受贸易战和经济下行影响最大的群体，银行在放贷方面将趋于谨慎，而影子银行的治理正令他们的其他融资渠道枯竭。“对他们而言，今年融资非常非常难。”

恶性循环下民企毫无意外是今年的违约重灾区。中金公司分析师陈健恒在近期一份报告中直言，今年以来的新增违约仍高度集中于非国企发行人，并且民企财报信披质量等问题层出不穷，导致市场轻民企现象较为突出；其中市场对山东民企的担忧情绪抬头。

2019年中国经济基本面持续承压，中美贸易谈判波折不断的背景下，民企信用风险加速暴露，仍是违约主体中的大户，其中包括西王集团、东旭光电在内的发行人相继出现债券逾期的情况。

中金报告并指出，近期违约风险有所抬头，对投资者风险偏好有一定打击，后续机构对于低资质企业的回避趋势仍将持续，择券时应注重性价比。在投资者负债端压力高的情况下，仍建议通过城投板块下沉评级以及精选短久期地产龙头进行投资。