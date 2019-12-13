“白粉”零食在济南中小学流行 家长担心教唆吸毒

济南出现形似“白粉”的零食，受到中小学生追捧。家长认为该零食吃法像吸毒，会产生不良影响。当地部门表示将持续关注此事。

根据澎湃新闻报道，据《齐鲁晚报》报道，一款名为“干吃奶味棒”的零食在济南中小学生群体中悄然走红。这种零食可以借助一根吸管，轮流吸食那些像“白粉”一样的奶粉。

学生家长反映，一周前自己三年级的儿子放学回到家后，兴奋地告诉他，如今在同学之间特别流行一种小零食，其食用方法很独特，是将奶棒里的奶粉倒在纸上，用吸管慢慢吸着吃。由于吃的过程如同“吸毒”，不少同学都称这种零食为“K粉”或“吸吸乐”。该学生家长大感震惊。

他的孩子还告诉他，课间休息的时候，经常会有十几个同学围在一起，将奶粉倒在纸上，一块儿用吸管吸食，甚至还会模仿电影里吸毒后的亢奋状态，手舞足蹈、面目狰狞。

该家长说：“这样的零食明显带有教唆吸毒的倾向，肯定不能让孩子吃。”他认为，这种零食的吃法就像是吸毒，不仅不健康，还容易给孩子心理产生不良影响，“孩子的模仿能力强，久而久之，容易染上不良习惯”。

据了解这种可以“倒在纸上吸着吃”的零食名为“干吃奶味棒”，售价为一元（人民币，0.19新元）一袋。

包装袋上的配料表显示，该零食成分主要为葡萄糖、白砂糖，吃起来味道与一般的糖果并无太大的不同，但这种零食在中小学生群体中却十分受欢迎。

一名初二女生受访时表示，由于奶粉的颜色是白色的，班里不少男生都称它们为“K粉”，“一边用吸管吸，一边还会作出一副飘飘欲仙的样子”。

另一名男生说：“我是看别的同学都买，才跟着买的。”他认为只要1块钱就能赶个“时髦”，“味道一般，主要是好玩”。

“干吃奶味棒”这类吸食类产品在济南现身，也引起了当地相关部门关注。昨天下午，济南市市中区市场监督管理局回应，将安排工作人员现场核实情况，并持续关注此事。