美印太事务助理部长薛瑞福年底离职 对华鹰派少一人

美国国防部发言人星期四(12月12日)证实，美国国防部印太事务助理部长薛瑞福（ Randall Schriver）已提出辞呈，将于年底离职。由于在台湾、香港、新疆、美中竞争等一系列问题上的强硬立场，薛瑞福 一直被看作美国政府内的对华强硬派。

据美国之音报道，美国国防部五角大楼发言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）星期四告诉媒体，薛瑞福因家庭原因准备离职。

薛瑞福2018年1月起担任亚太事务助理部长至今。据称，尽管国防部团队几度更迭，历经前国防部长马蒂斯（James Mattis）、代理部长沙纳汉（Patrick Shanahan）与现任部长埃斯珀（Mark Esper），薛瑞福与这几任部长关系良好，并深受赏识。

美国总统特朗普就任后将前总统奥巴马的“重返亚太”政策改变为“自由开放的印太”政策，薛瑞福自上任起就担负起主导并执行这一政策的关键角色。 美国《军事时报》说，美国的亚洲盟友对薛瑞福的看法是积极的，把他看作特朗普政府防务问题上传统的共和党声音。

虽然霍夫曼说，薛瑞福因家庭原因离职，但是美国《外交政策》杂志援引消息人士的话说，薛瑞福可能因为与国防部负责政策的副部长鲁德（John Rood）的矛盾离开。薛瑞福对自己无法将自己的政策理念推行到国防部和白宫感到失望。

《外交政策》杂志还说，薛瑞福的离职导致国防部留下了又一个空缺。报道说，截止2019年9月5日，美国国防部有14个空缺职位需要获得参议院的确认。

今年五月，薛瑞福对媒体表示，中国大陆已经将超过100万名穆斯林押入新疆“集中营”。他是美国第一个用“集中营”来形容新疆 “再教育营”的官员。

在薛瑞福说这番话的前一天，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在提到同类问题时，还是用“再教育营”来称呼中国大陆官方所称的“职业教育培训中心”。

薛瑞福当时的言辞，被视为是美国政府对中国大陆当局新疆政策的最强烈谴责。

薛瑞福和台湾长期友好。他被认为是特朗普政府中台湾最强大的支持者之一。他还发起了加强与台湾关系的运动。

他还曾就香港反修例运动表态。他说，美国“百分百支持”港人争取《中英联合声明》所保证的基本权利。他还说，美国不会因为担心被指责为香港抗议的“幕后黑手”而改变自己的原则。

薛瑞福还与特朗普政府其他两位负责亚洲政策的最高官员：负责东亚和太平洋事务的助理国务卿史达伟（David Stilwell），白宫国安会亚太事务资深主任博明(Matthew Pottinger)一起被认为特朗普政府的对华鹰派，因为他们都觉得有必要拒绝中国大陆在亚洲的扩张主义，包括南中国海和太平洋地区。